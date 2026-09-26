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台杜絕閃兵 複檢不附佐證將推定正常

記者張曼蘋／台北26日電
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先前藝人涉嫌逃避兵役案連環爆，內政部近日預告修正「替代役役男傷病停役檢定標準」，...
先前藝人涉嫌逃避兵役案連環爆，內政部近日預告修正「替代役役男傷病停役檢定標準」，增訂役男申請傷病停役須提供病歷、檢查報告、影像等相關佐證資料。（本報資料照）

演藝圈先前接連爆出藝人涉閃兵案件。內政部近日預告修正「替代役役男傷病停役檢定標準」，增訂役男申請傷病停役須提供病歷、檢查報告、影像等相關佐證資料；停役複檢時，若不提供相關佐證資料，該項檢查將推定為正常。部分傷病停役標準也同步調整，草案預告至10月8日。

先前演藝圈多起涉閃兵案件受到關注，王大陸等藝人遭查出涉嫌透過相關方式規避兵役，案件也讓兵役體檢、醫療資料及體位認定程序再度成為焦點。

內政部指出，現行「替代役役男傷病停役檢定標準」是依替代役實施條例第10條第3項訂定，作為替代役役男傷病停役作業依據。因體位區分標準正由國防部會銜內政部辦理修正，將於近期發布，因此配合修正相關規範，以維持役政法規衡平性及維護役男服役期間健康權益。

草案指出，替代役役男申請傷病停役，須檢具中央衛生主管機關評鑑合格醫院、且符合病症專科別所出具的診斷證明書，並提供病歷、檢查報告、病理報告、手術紀錄、病灶相片、心理衡鑑報告、影像檔案或其他佐證資料。修正說明指出，是為提高停役審核正確性，並明定役男對傷病就醫紀錄等資料負有提供義務。

複檢規定也同步調整，現行規定，役男若拒絕檢查或不與醫師配合，致無法取得正確結果，該項檢查推定為正常；此次草案中也新增「不提供相關佐證資料」情形。

個別傷病標準也有多項修正，包括四肢骨折由「運動功能仍有障礙」修正為「仍有重度畸形影響運動功能」；腎水腫則由一側中度以上腎功能障礙，修正為一側重度或兩側中度腎功能障礙。

且藝人閃兵案中，檢方查出多名役男涉嫌以憋氣或找人代背24小時血壓機等方式，取得重度高血壓診斷證明。此次草案也大幅調整「血壓」停役標準，刪除現行「重度高血壓治療二個月以上、經診斷確定」即可符合停役標準的規定，並要求中、重度高血壓測量應住院一至三天接受24小時連續血壓紀錄。

精神疾病部分，「精神官能症」及「嚴重型憂鬱症」則增列須完成心理衡鑑報告，並提供近二個月以上完整治療病歷；「精神病」除同樣增列相關病歷及心理衡鑑資料，也增列須經複檢醫院診斷確定等規定。

內政部表示，本次修正另同步調整「替代役役男傷病停役檢定標準表」及其附表、附圖，預告期自9月24日至10月8日。

藝人王大陸涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役案，檢警調查發現多名藝人涉案，威廉...
藝人王大陸涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役案，檢警調查發現多名藝人涉案，威廉（左）、陳大天（右）出庭後鞠躬道歉。 （本報資料照片）

精華 FAQ

  • 主要是因應演藝圈閃兵案引發的爭議，強化傷病停役審核的正確性與一致性，避免役男以不實或不足資料規避兵役，同時維護役政法規衡平與役男健康權益。

  • 草案要求提出合格醫院開立的診斷證明書，並檢附病歷、檢查報告、病理報告、手術紀錄、影像檔案、心理衡鑑報告等資料，以利審查機關判定是否符合停役標準。

  • 四肢骨折、腎水腫、精神疾病等標準都同步修正，其中血壓標準變動最大，刪除單憑治療2個月可停役的規定，改要求中、重度高血壓須住院1至3天做24小時連續血壓紀錄。

內政部 閃兵

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