我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

「再反抗就打媽媽」 獸父性侵讀小學親女5年 還視訊直播

記者王燕華／宜蘭26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，宜蘭地方法院依妨害性自主罪判刑14年...
宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，宜蘭地方法院依妨害性自主罪判刑14年6個月。（本報系資料照）

宜蘭一名男子從親生女兒就讀小一起，以「反抗就打媽媽」恫嚇，性侵長達5年逾百次，犯案時甚至拍攝性影像，還以視訊方式傳送給網友觀看。宜蘭地方法院依妨害性自主等罪，判處應執行14年6個月，可上訴。

這名40歲獸父是被害女子的生父，2020年9月女兒讀國小一年級開始，到前年11月，每兩周一次在家中性侵女兒，若女兒不從，就恐嚇「如果妳再反抗，我就打媽媽」，性侵女兒多達135次。

此外，他還從2022年女兒就讀國小三年級開始，在性侵女兒時，拍下身體私密部位的性影像共19次，或以視訊直播方式，17次傳給綽號「胖子」的林姓網友觀看，令人髮指。

審理過程中，獸父坦承不諱，辯護人雖以本案犯罪情況有違常理，要聲請精神鑑定，但被告自己表示沒有精神疾病就醫紀錄，也知道自己在做什麼，合議庭認為案發時沒有因精神障礙致違法或行為能力降低的情況。

合議庭法官痛批，被告為滿足其性欲，罔顧身為被害人生父的倫常及被害人的人格健全發展與心理感受，利用女兒年幼、未經人事，竟違背意願，自女兒就讀小學一年級起，多次對其為強制性交行為，時間長達5年，過程中並多次拍攝被害人性影像，甚且以視訊方式將性影像傳送予網友觀看，實在枉為人父，也造成被害人成長過程於心理上難以磨滅之傷害及陰影，堪認被告犯罪情節重大，惡性甚鉅。

考量被告坦承犯行及智識程度、生活狀況等情況，以涉犯妨害性主罪共100罪，各處有期徒刑8年；違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，共36罪，各處8年2個月；無正當理由持有兒童或少年性影像罪，處有期徒刑5月，易科罰金以1000元折算一日。不得易科罰金部分，應執行14年6月。

宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，被判刑14年6個月。（圖／AI生成）
宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，被判刑14年6個月。（圖／AI生成）

精華 FAQ

  • 判決指出，他自女兒就讀國小1年級、2020年9月起開始犯案，直到前年11月為止，前後持續約5年，期間反覆在家中對女兒性侵。

  • 男子以「如果妳再反抗，我就打媽媽」恫嚇女兒順從，還在性侵過程中拍攝私密影像，甚至以視訊直播方式傳給綽號「胖子」的網友觀看。

  • 法院認為他身為生父卻長期違背女兒意願犯案，還拍攝與散布性影像，造成被害人嚴重心理創傷，因此依多項罪名判決，合併應執行14年6個月。

性侵

上一則

新北市國三生行刺少年法庭裁定收容 受害家屬疑自首避責

下一則

食安、文旅成北市選戰攻防焦點 蔣萬安團隊闢謠

延伸閱讀

台中男殺女友後抄8本經文 國民法官不信懺悔判無期徒刑

台中男殺女友後抄8本經文 國民法官不信懺悔判無期徒刑
康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容
山東16歲少年與14歲女上床 涉姦判3年 他稱「戀愛」拚上訴

山東16歲少年與14歲女上床 涉姦判3年 他稱「戀愛」拚上訴
海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身

海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身

熱門新聞

清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。（取自管中閔臉書）

管中閔晚餐吃鬍鬚張喊「爽啊」 穿5字黑衣成亮點 網笑：管爺退休放飛

2026-09-21 19:41
前新聞主播薛楷莉。聯合報系資料照片

前主播薛楷莉詐男友420萬 判1年8月…疑逃亡或遭通緝

2026-09-25 08:59
王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書

被罵「一世英名毀於一旦」 王偉忠親揭專訪沈伯洋真相

2026-09-25 14:53

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了