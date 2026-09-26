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新北市國三生行刺少年法庭裁定收容 受害家屬疑自首避責

記者游明煌／基隆26日電
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新北市某中學徐姓國三生日前涉持剪刀刺傷同校高三黃姓學生頸部，黃送醫搶救，轉往加護病房治療；徐犯後向警方自首，基隆地方法院少年法庭裁定收容。黃的雙親不滿地說「自首就能減刑責嗎？玩弄法律避責？」法律如何規定，就應如何處理，不是自首就沒事。

黃姓少年經送醫搶救後恢復生命徵象，基隆長庚醫院指出，學生經胸腔及心臟血管外科團隊手術，生命徵象穩定，並轉入加護病房觀察治療。

學校聲明，兩位當事學生並不熟識，校內亦無相關的霸凌通報紀錄。放學後，兩名學生於公車上因音量問題口角，隨後在校外飲料店因排隊問題再次齟齬，國三學生失控，就近取得剪刀，釀成憾事。

外界關心徐姓少年在校狀況，學校表示，該生平時在情緒適應方面確實需要較多的專業支持，學校輔導室一直以來皆密切輔導並關懷，除了定期晤談與情緒引導，老師們也積極鼓勵他發展攝影等個人興趣，抒發心情。

黃姓少年的母親表示，兒子平常都是搭校車到台北回家，他們都照顧得很好，因為中秋節前要和同學出去逛一逛，就搭公車去瑞芳，根據同學的說法，因為搭公車時發生口角，他兒子平常話不多，比較安靜，有請對方不要太大聲，可能因此結怨；後來又因在飲料店排隊相遇，對方拿起剪刀就刺，完全想不到只是爭吵，怎會變成殺人？

黃父說，兒子和同學去逛街，一路都傳LINE和他報行程，沒想到會因這樣的事被殺，完全無法想像，並批評「不是自首就沒事」。

精華 FAQ

  • 涉案的國三生在犯案後向警方自首，基隆地方法院少年法庭隨後裁定收容；遭刺傷的高三學生則經手術搶救後，生命徵象已恢復並轉入加護病房。

  • 學校表示，兩人並不熟識，校內也沒有霸凌通報紀錄；衝突先是在公車上因音量問題口角，之後又在飲料店因排隊問題再起爭執，最後演變成刺傷事件。

  • 家屬認為，自首不等於可以減輕責任或避開法律後果，痛批對方是「玩弄法律避責」；他們強調法律如何規定就應如何處理，不應因自首就沒事。

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