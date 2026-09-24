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介紹澳洲移民同挨詐騙 軍中姊妹撕破臉逼簽還債協議

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
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高雄高分院。聯合報系資料照
高雄高分院。聯合報系資料照

高雄一名葉姓女子2023年聽信軍中陳姓學姊介紹，欲透過仲介辦理澳洲186移民簽證並投資當地幼兒園，陸續匯出近400萬元，事後卻發現落入詐騙圈套，葉女前往陳女家中理論，要求陳簽下分期20年、償還200萬元的債務協議書，事後陳女未依約還款且反悔，主張當時遭對方脅迫簽約，提告要求免還，但法官不認有脅迫情事，判決陳女敗訴。

判決指出，陳姓退役女軍官與葉女兩人為海軍學姊妹關係，陳女於2022年間在臉書認識暱稱「Ellie」的楊姓移民仲介，誤信其可代辦澳洲移民，2023年8月間，陳女向葉女聲稱可透過「Ellie」代辦取得澳洲移民簽證，並邀請葉女投資其與「Ellie」合作設於澳洲布里斯班的幼兒園。

葉女信以為真，簽署代辦合同並陸續匯款共澳幣19萬5335元、約新台幣390萬6700元至指定帳戶。不料同年10月，陳女發現遭楊女詐騙並舉家返台。

葉女得知後隨即與丈夫前往陳女住處究責，雙方經長達數小時協商後，簽立債務協議書，約定由陳女以200萬元償還葉女，採20年分期給付，前19年每月給付至少8300元，若有一期未按時給付即視為全部到期，後續因陳女未依約給付任何款項，葉女遂持協議書向法院提告追討200萬元本息，並聲請假執行取得208萬餘元。

陳女在法庭上抗辯稱，自己同樣是詐騙案受害者，已給付高額費用給楊女，她主張簽約當天葉女夫婦逼迫耗時5小時，除謾罵外更撂下「差沒有帶刀帶槍而已」、「今天一定要認這筆債務，不然我們不會離開」等語，甚至以死亡要脅，讓她心生畏懼才簽字，應屬受脅迫而無效，此外葉女已在刑事案件中與主謀楊女以88萬餘元達成和解，若再向她索討200萬元顯然過高且違反誠信原則。

高雄高分院勘驗現場對話錄音及證詞，發現當天陳女家中尚有公公等家人在場，且葉女夫婦曾數度離開讓陳女一家自行內部討論，陳女公公甚至主動提出「可以延20年嗎？大家互相一下」等語。

法官認為，陳女在協商過程中仍能拒絕簽署本票，且協議條款經歷多次修改，難認其行動自由受限或心生畏懼。

法官進一步指出，陳女主張遭脅迫卻未於法定1年期間內撤銷意思表示，而葉女與主謀楊女的和解契約為兩人之間的債權債務關係，並不拘束本案。

葉女依雙方合法簽署的協議書行使權利，屬正當行使，無違反誠信原則，高雄高分院據此判決陳女上訴駁回，仍須依協議賠償200萬元，並駁回陳女請求返還假執行給付208萬餘元之聲明。

精華 FAQ

  • 葉女因相信陳女介紹的澳洲移民投資而匯出近400萬元，事後發現受騙，要求陳女依雙方簽立的還款協議賠償200萬元；陳女則主張簽約受脅迫、協議無效。

  • 高雄高分院勘驗錄音與證詞後認為，當天陳女家人也在場，葉女夫婦曾讓對方內部討論，且協議內容多次修改，顯示陳女仍可拒絕簽署，難認行動自由受限。

  • 法院駁回陳女上訴，認定她仍須依協議賠償葉女200萬元，並駁回她要求返還假執行給付208萬餘元的請求；至於與主謀的和解，法院認為不影響本案。

詐騙 移民 澳洲

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