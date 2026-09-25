假綠能投資騙董娘9000萬 徐乃麟女密友涉詐百萬交保

藝人徐乃麟女密友董子綺涉詐100萬交保、限制出境出海。(本報資料照片)

檢警獲報指出，有詐團以非凡投資公司名義，誆稱「起而行綠能 」、「藍新科技」公司將上櫃，保證股價飆漲可獲利，詐騙一名董娘投資9000餘萬元，警方今年4月拘提五名車手後，查出藝人徐乃麟密友Vivi董子綺疑為主嫌之一，負責指揮車手及調度人頭帳戶，昨拘提董女到案，台北地檢署複訊後依詐欺罪命董女100萬交保、限制出境出海。

董子綺曾與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，檢方依聚眾賭博罪起訴兩人，法院判決兩人6月徒刑、得易科罰金，犯罪所得各440萬元沒收。董子綺過去在法律事務所工作時，曾侵占客戶款項，與徵信業者江梅綺合開公司期間，又以公司登記繳規費為由詐財，多次被檢警約談到案。

檢警掌握，2024至2025年間，一名董娘誤信詐團投放廣告，詐團力薦她這些公司前景看好，保證上櫃後股價飆漲，被害人信以為真，陸續出資9000萬餘元，將款項匯入五名車手帳戶，後來發現投資公司電話變成空號，才驚覺是場騙局。

檢警昨天收網，拘提全案關鍵角色董子綺，另拘提提供金融帳戶供詐團使用的男子蘇威宇到案，蘇威宇被檢方諭令10萬交保、限制出境出海。