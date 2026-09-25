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與同校國中生口角 新北高中生遭剪刀刺頸命危 家屬：手段太凶殘

記者游明煌林媛玲／新北25日電
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新北市徐姓國中生24日在校外持剪刀刺傷黃姓學長頸部，黃被送醫搶救未脫險。（記者游...
新北市徐姓國中生24日在校外持剪刀刺傷黃姓學長頸部，黃被送醫搶救未脫險。（記者游明煌／攝影）

新北市某中學國中三年級徐姓男學生與同校高中三年級黃姓學長，昨在一間飲料店前起衝突，徐涉持剪刀刺黃頸部一刀，黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，仍有生命危險；徐犯後向警方自首，稱放學搭公車時與黃起口角，警方依殺人未遂罪嫌送基隆地方法院少年法庭調查。

警方調查，14歲徐姓少年昨下午放學後與同學赴新北瑞芳火車站附近逛街，約4時許在飲料店前排隊時遇同校17歲黃姓少年，雙方起口角後爆發肢體衝突，徐從騎樓麵線羹攤商的碗盆上，拿起業者剪食物使用的剪刀攻擊，黃頸部遭刺一刀倒地濺血，騎樓滿是血跡。

黃被傷及頸部大動脈，救護人員到場檢查已無呼吸心跳，黃經送醫急救恢復生命跡象，開刀救治仍未脫離險境。徐行凶後致電報警，稱持剪刀刺傷學長要自首，請求警方派員到場處理，瑞芳警分局偵查隊及瑞芳派出所員警趕抵現場，徐已離開，前往瑞芳所自首。

徐稱不認識黃，放學搭同一班公車，與黃發生口角，到飲料店排隊時又被對方嘲諷及辱罵，一氣之下持騎樓攤商剪刀刺黃。警方調閱監視器影像發現，兩人搭公車途中曾起口角，後來下車各自離開，又在飲料店相遇，疑因排隊問題再起爭執，監視器也拍到雙方肢體衝突。

黃的父母說，小孩是家中獨生子，說要在中秋節放假前跟同學到瑞芳市區逛街，想不到發生意外，幸好從鬼門關被救回來，兒子同學說他在公車上有制止對方講話小聲點，因此結怨，又在飲料店前因排隊問題發生爭執，對方手段太凶殘。

據調查，案發時攤商將剪刀放在碗盆上，徐隨手拿起刺傷黃，並無預藏凶器，警方研判臨時起意犯案。校方表示，兩名學生均正常到校，在校期間未有異狀，雙方放學後在校外衝突，兩人相差三個年級，應不熟識。

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑昨晚到醫院探視，關心黃救治情形，並慰問家屬，拜託院方全力救治。侯表示，市府會持續關心學生狀況，教育局也會陪伴家屬提供必要協助。醫院表示，學生血壓穩定，已恢復生命徵象，緊急手術中。

高中生被刺頸重傷，新北市長侯友宜（中）昨晚赴基隆長庚醫院探視。（記者游明煌／攝影...
高中生被刺頸重傷，新北市長侯友宜（中）昨晚赴基隆長庚醫院探視。（記者游明煌／攝影）

精華 FAQ

  • 警方調查指出，兩名學生先在公車上起口角，之後又在瑞芳飲料店前相遇，因排隊與言語爭執升高為肢體衝突，14歲徐姓少年隨手拿起攤商剪刀刺傷對方。

  • 17歲黃姓高中生頸部遭刺中一刀，傷及大動脈後一度失去呼吸心跳，救護人員到場時已無生命徵象，經送醫緊急搶救後恢復心跳與血壓，但仍未脫離險境。

  • 徐姓少年犯後主動致電報警並到瑞芳派出所自首，警方調閱監視器後認為雙方是臨時起爭執，沒有預藏凶器，因此依殺人未遂罪嫌移送基隆地方法院少年法庭調查。

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