社工涉侵吞5長者1200萬老本 住處搜出大量名牌包

台北市社會局前社工督導江羿潔（中）涉嫌侵占監護長者財產，台北地檢署聲押禁見獲准。（記者張宏業／攝影）

台北市社會局老人福利科前社工督導江羿潔，負責保管監護宣告長者財產，涉嫌「監守自盜」侵占至少5人逾1200萬元（台幣，下同，約37萬7313美元）養老金，北市警信義分局警方在新北市政府外拘提江女，台北地檢署認江女涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，北院昨裁准。

檢警查出，江羿潔（38歲）自2024年起至今年6月任職北市府社會局老人福利科，負責管理文山區被法院監護宣告長者的財產與機構安置業務。社會局是孤苦無依長者的法定監護人，負責保管長者金融存摺與印章，由社工實際執行業務，但內控機制疑失靈，缺乏定期稽核，才使江女監守自盜一年多，直至離職後業務交接，社會局清點財物時，才發現有長者存款異常短少。

江羿潔任職北市府社工督導時具公務員資格，涉嫌自2025年5月至今年6月間，利用安置機構協助長者請款的機會，她同時負責上簽公文及出面提領存款代繳，一年多來「以少報多」，溢領至少5名年長者養老金，總額超過1200萬元，疑似拿來買精品。

江羿潔在剴剴案（台北市男童遭保母虐死）發生期間，曾受邀上節目講述兒少保護及出養、收養制度，也曾參與社工專書撰寫，在社工界小有名氣。

江女從北市府離職後，今年9月起在新北市府擔任社工督導，前天信義分局員警抵達新北市政府，由政風單位通知她下樓，才在市府外、依貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪拘提到案。

警方另在江女住處查扣愛馬仕、香奈兒、LV等名牌包，及卡地亞手表、戒指等物。

第一線社工指出，各地方政府對於受監護宣告長者金錢管理作法不一，導致亂象百出。衛福部社家署署長周道君說，這是史上首例社工涉嫌侵占弱勢長者金錢，如有必要檢討，將著手修正相關制度。

台北市長蔣萬安指出，本案是社會局主動發現、主動調查、主動向地檢署告發，想欺騙老人家錢非常可惡，北市府絕不包庇。

周道君表示，依現行規定，成年人若受監護宣告，法院多優先指定親屬擔任監護人，如親屬不願擔任或找無合適人選，才會指派地方政府擔任其監護人。日本雖有指定律師等專業人士擔任監護人的作法，然需額外付費，未必適合台灣國情，如由公部門管理財務，通常採錢、章、帳三者分別管理作法，以達防弊目的。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸點出問題癥結，指受監護宣告長者若指定由地方政府處理金錢事務，多由社政單位後勤人員擔任承辦人，部分地方政府社政單位將長者印章、存摺分別留存承辦人、監察人處，也有將印章及存摺全數放在單位會計人員手上，如需用錢，由承辦人以公文方式申請，但部分單位疏於管理，直接將印鑑交給主責社工，才給了不肖人士可乘之機。

社工師全聯會發布聲明，認為此案揭露公部門與社會福利體系在執行「受監護宣告長者」財產管理上系統性風險，財務管理權高度集中於單一工作人員時，極易形成死角。

全聯會呼籲衛福部及各縣市社會局立即盤點現行管理流程，建置「財務與服務分流」、「雙重審核」及「定期第三方抽查」等防弊機制，除保護受服務者財產安全，也讓第一線社工免於系統性風險。

衛福部社工司司長楊雅嵐說，依社會工作師法規定，社工師如因業務相關之故意犯罪，經有罪判決確定，依法可廢止其證書及執業執照，且社工師遭撤照之後，無法再考照；判決確定前，若地方主管機關台北市政府經行政調查，認定當事人有業務重大過失或不正當行為，違反社工師倫理守則，可依社工師法移付懲戒，最重可廢止社工師證書。

台北市社會局表示，事發當下即釐清資訊、蒐證並通報檢調，因案件偵查須保密，待搜索江羿潔住所及訊問後，在不影響檢方偵辦下，昨開考績委員會，處最重記二大過。