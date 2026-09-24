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砍殺保險員有第二目標？兇嫌住處藏獵殺名單貼養小鬼符咒

台灣新聞組／台北24日電
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富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處9月21日傳出持刀傷人案。（本報資料照片）
富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處9月21日傳出持刀傷人案。（本報資料照片）

台北市中山區富邦人壽「建北大樓」21日驚傳血案，黃姓男子攜帶3把水果刀闖入9樓通訊處，在待位區等待約3小時，見洪姓業務員現身，竟尾隨至廁所狂砍，雙方浴血扭打，全身都是血緊急送醫。兩人經急救，雖已恢復意識，但黃男插管、洪男氣切，暫時無法言語。據了解，黃逞凶前預謀擬定「獵殺名單」，除鎖定與他前妻曾有車禍賠償官司的洪男，還有一名被他告過的前女同事。所幸經警方聯繫，對方安全無虞。

本報系聯合報報導，警方調查，黃男（41歲）住新北市新店區，21日早上搭捷運至行天宮站步行至大樓，約早上8點多進入9樓通訊處待位區，因洽公民眾頻繁，富邦人壽員工並未多起疑。直到早上11點多，洪姓業務員（38歲）步入廁所，黃男立刻尾隨行凶，廁所內傳出激烈爭鬥聲，其他員工聞聲查看，赫見兩人倒臥血泊，立刻報警。

黃男父親說平常跟妻子住新北市淡水，跟兒子久未聯繫；黃的前妻說，她兩年前已與黃離婚，不過一聽到被害人姓名，她當場臉色大變說，自己5年前騎車與洪男發生車禍，洪男倒地後右手遭遊覽車車輪輾過，手指當場骨折，雙方不僅有刑事過失傷害判刑，民事更被判賠68萬餘元台幣，不過也納悶，雙方早離婚，且距離事故發生也5年之久，不知是否與事故有關。

另據台北中國時報報導，黃男住在新北新店，房子登記在親戚名下，疑因親戚間財務糾紛，被提告要求搬離該處，但他並未搬離，親戚索性斷電，黃有時會偷接電。根據他親戚透露，黃的住處髒亂、陰森，屋內有疑似要報復的「獵殺名單」，除被砍重傷的洪，還有一名黃男的前女同事。

該女子與黃曾在停車場擔任管理員，屢有齟齬，女子有次操控停車場柵欄阻止黃下班騎車離開，挨告強制罪，後來賠償被判緩刑，今年6月黃從停車場管理員的工作離職。

報導指出，這份名單除兩人名字，還附上偷拍或是網路搜尋擷取的照片，以及對方的地址，並附註「絕子絕孫」、「橫死街頭」等詛咒字眼，猶如獵殺名單。由於黃的前妻與洪有過車禍官司、自己則與前同事上過法院，不排除是利用訴訟過程取得個資。他9月時在網路搜尋洪工作的地址，顯示確為預謀。

黃的住處除有「獵殺名單」還有詭異的「養小鬼」符咒，疑似自己畫的宗教符號，不過並未焚香祭拜。黃的親戚和前同事都說，黃情緒不穩定，精神狀況不佳，思想偏激，常和人發生糾紛，有服用相關藥物。

精華 FAQ

  • 他先攜帶3把水果刀進入中山區建北大樓9樓，待在現場約3小時，等洪姓業務員出現後立即尾隨進廁所攻擊，雙方在廁所內激烈扭打，最後都重傷送醫。

  • 有，調查顯示他疑似事先擬定獵殺名單，除了已被砍傷的洪姓業務員，還包括一名前女同事。警方已聯繫該女子，確認她目前安全無虞。

  • 他的住處被形容髒亂陰森，現場出現疑似獵殺名單，附有照片、地址與詛咒字句，還有疑似自行畫的養小鬼符咒，加上曾上網搜尋被害人工作地址，顯示犯案可能早有準備。

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