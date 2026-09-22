代孕糾紛多 砸巨資恐胚胎錯植非親生 遇詐騙易陷財務損失

台中地檢署破獲跨國「訂製嬰兒」集團，該集團提供卵母、代理孕母供挑選，還可面試。示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣非法代孕市場牽涉跨境仲介、醫療風險與詐騙糾紛，檢警破獲案件顯示委託人可能人財兩失，甚至面臨法律責任。

台灣未開放代理孕母 ，人工生殖也僅限合法結婚的異性夫妻，透過非法管道尋求代孕，不僅踩法律紅線，也可能面臨人財兩失風險。檢警破獲跨境「訂製嬰兒」集團案，查出該集團招攬無法生育的男同志 伴侶、單身男子、不孕夫妻仲介泰籍孕母、歐洲卵母來台生「洋娃娃」，泰籍孕母開價最便宜，而且她們來台生產賺取的「營養費」平均台幣43萬多元，另俄羅斯卵母價碼最高、法國及南歐地區的卵母則次之。

本報系聯合報報導，律師唐光義表示，非法集團為求利潤，醫療程序上恐打折扣，卵母、孕母健康篩檢是否確實，植入胚胎的醫療環境是否合格，都充滿未知數；萬一胚胎遭錯植，花費巨資卻非親生骨肉，以及代理孕母在台待產，若發生醫療糾紛或併發症，委託人恐需承擔龐大醫療費用與法律責任。

律師江彥儀說，代孕服務動輒數百萬元，集團若以不同名目追加費用，或收款後捲款潛逃，也曾發生過；此類非法交易，受害人不敢聲張，恐陷入財務黑洞與詐騙 危機。

台中檢方偵辦代孕案依人工生殖法起訴程姓男子3人，台北地院曾因同法審判男子黃元禧，因與赴俄羅斯進行人工生殖的不孕夫妻就尾款給付、如何將雙胞胎於疫情期間接回台灣發生糾紛，判處9月徒刑確定；「白菜寶寶協會」理事長吳素慧，遭控以跨國代孕等名義招攬求子民眾，藉機詐欺取財，一審判判處4年徒刑。

台北中國時報報導，非法集團協助22名台籍男子，找到泰國籍代理孕母、卵母、或俄羅斯、法國及南歐地區的卵母，其中郭姓男子去年2月26日成功求子後，變成集團「回頭客」，今年4月7日再委由集團代稱的「愛心媽媽」產下第二個兒子，另有林姓男子求得雙胞胎、劉姓男子得到龍鳳胎，都成為集團宣傳活廣告。

檢警逮捕集團員工程亦澤、以及接送泰籍孕母來台產檢、待產、辦親子DNA鑑定、生父認領手續的徐暐博、吳貞珏共3人。由於孕母均為泰籍，還被徐笑「長得不怎麼樣」。

報導指出，集團支付泰籍孕母的「營養費」平均為45萬多元泰銖（約43萬台幣、1.3萬美元），另程亦澤工作25個月所得約87萬5000元泰銖、吳貞珏工作2個月，賺取6萬元台幣，集團扣除員工薪酬、代辦、接送待產、孕母「營業費」等成本後，獲利至少上千萬元台幣。