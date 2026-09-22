22台男跨國「訂製嬰兒」找代孕生25嬰 檢破非法集團

台中地檢署查獲橫跨台灣、馬來西亞與泰國的「訂製嬰兒」集團，替22名單身或同婚台灣男子進行非法代孕；示意圖。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台中地檢署偵破跨國非法代孕集團，替22名台灣男子以一條龍方式代孕，2年內生下25名嬰兒，並以商業化選性別等情節起訴3人、通緝2名主嫌。

台中地檢署查獲橫跨台灣、馬來西亞與泰國 的「訂製嬰兒」集團，替22名單身或同婚台灣男子進行非法代孕，每次收費台幣200萬至450萬元(約6.3萬至14.2萬美元），提供跨國分工的「一條龍」服務。檢方昨偵結，依違反人工生殖法起訴在台仲介、接送的大陸籍程男、台籍徐男、吳女3人，並通緝2名大陸籍劉姓負責人。

檢方指出，該集團接受22名男性委託，去年2月至今年6月間，共有25名嬰兒在台出生，該集團將嬰兒視為商品，私下稱生父為「貨主」，建請法院從重量刑。且出生嬰兒中，男嬰高達8成4、共21名，偏離自然法則，顯示商業化性別選擇毫無倫理底線，將女性子宮與生命徹底物化。

檢警調查，此集團自去年起，先後以日本「UT麗舍」、對岸「同合新生」等體系名義，透過網路招攬客戶，提供出國取精、挑選外籍卵母與孕母，到入境台灣生產、親子鑑定與認領手續等「一條龍」客製化服務，收費台幣200萬元起跳，其中挑選胎兒性別、指定卵母、孕母國籍或親自面試等，都需額外收費，業者推薦的「指定性別套餐」要價13萬美元。

該代孕流程分工細密，台灣客戶赴馬來西亞或日本取精，透過網路名冊，有客戶特別挑選德泰混血、俄羅斯裔女子的卵子；卵母赴馬來西亞取卵後，與生父精子結合成受精卵，再植入泰籍孕母子宮著床。起訴書中更揭露，有人第一胎孩子出生未滿周歲，又下單代孕第二胎。

檢警調查，孕母懷胎8月後以觀光免簽證入境台灣14天，並安排到台中某婦產科診所或桃園、花蓮當地醫院待產，短暫休養後即離台；嬰兒出生後，該集團安排生父進行DNA親子鑑定，生父再持鑑定報告與孕母單身證明，向戶政所辦理出生與認領登記。

據了解，新生兒出生後，接生機構應向衛福部通報，移民署台中專勤隊掌握發現，有多名以觀光名義來台的泰籍女子集中在特定醫療機構生產，且生父未陪同，因生產逾期未歸，以及生產後即出境等特徵，報警台中地檢署指揮偵辦。

檢方查出，大陸籍34歲程姓男子接洽台灣客戶與安排跨境流程，賺取每月約3萬5000元泰銖（約1050美元）薪資；49歲徐男、54歲吳女分別負責孕母在台接送、住宿與產檢事宜。檢方依人工生殖法意圖營利從事生殖細胞居間介紹罪，起訴程男等3人，聲請沒收不法所得。

非法訂製嬰兒被查獲 製表／陳宏睿