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女控遭夜店男硬上卻又同床共眠 法官認違常理判無罪

記者陳宏睿／台中20日電
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台中市伍姓男子前年在夜店認識女子，雙方發生關係，對方提告性侵，台中高分院近日審結...
台中市伍姓男子前年在夜店認識女子，雙方發生關係，對方提告性侵，台中高分院近日審結，判無罪。（示意圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

台中伍姓男子遭女子指控在夜店相識後於旅館硬上，但法院認為其反應、傷勢與證詞多處矛盾，且缺乏補強證據，二審維持無罪判決。

台中市伍姓男子在夜店結識一名女子，同赴汽車旅館，事後遭女方控告強制性交。女方聲稱遭掐脖、硬上，甚至痛咬男方下體反擊。一、二審發現，女方不僅案發後與男方同床共眠，在警局製作筆錄時異常冷靜，甚至還因誤會女警沒幫她訂便當、揚言投訴，法官也查出，女方自承有逾百次遭性侵史，提告十餘次，認定其指控充滿瑕疵、缺乏補強證據，台中高分院近日駁回上訴，維持伍男無罪判決。

檢警調查，2024年12月27日深夜，伍男與一名女子在台中市「18 TC」夜店相識。隔日清晨散場後，女子親自駕駛伍男的車輛，隨後換手由伍男開車前往太平區的一間精品旅館休息。女子指控，兩人進房後，伍男無視其明確拒絕，強行脫衣並硬上得逞。

女子證稱，過程中奮力抵抗，不僅抓傷對方、痛咬男方生殖器，更遭掐脖子，最終因抵抗至無力而昏睡。檢方介入偵辦，依法將伍男起訴。

台中地院審理時，伍男堅決否認犯行，強調雙方是合意性交，女方起初雖口頭拒絕，但他停手後再次試探，女方便配合發生關係。

法官發現，女子的反應悖離常理，她明知男方意圖，卻未趁男方洗澡的半小時內離開求救，事後她雖反覆起床洗澡三次，又回到床上與男方同眠。

此外，驗傷報告顯示，女子僅有鎖骨泛紅與大腿極小擦傷，脖頸並無勒痕，與其宣稱的激烈反抗不符，女子也在庭上自承，從小到大遭性侵破百次，近兩三年就提告了十幾次，法官認定，此案證據不足，判伍男無罪。

檢方不服判決提起上訴，主張伍男酒後亂性。

台中高分院審理時，傳喚承辦員警作證，男警證實女子在現場根本沒提過「咬傷生殖器」，也未要求警方檢查男方下體。

負責筆錄的女警更作證指出，女子在警局態度冷靜，完全清楚驗傷與報案流程，甚至因為女警沒問她要不要吃晚餐，誤以為沒幫她訂便當，氣得要向督察投訴。

二審認定，女子離開夜店時意識清醒還能代駕，對於進入旅館可能發生的情況應有預見。其種種行徑不僅與一般性侵被害人的驚恐反應大相逕庭，也缺乏客觀補強證據支持其遭受暴力脅迫的說法，基於無罪推定與嚴格證明法則，駁回上訴，仍判無罪，尚未確定。

精華 FAQ

  • 女子指控她與伍男在夜店認識後前往汽車旅館，進房時遭對方無視拒絕而強行脫衣性交，過程中還被掐脖、遭暴力對待，因此向檢方提告強制性交。

  • 法院認為女子事後仍與男方同床共眠，離開夜店後也能冷靜代駕、正常報案，且驗傷僅有輕微擦傷與泛紅，和她描述的激烈反抗不符，因此缺乏補強證據。

  • 二審傳喚員警後發現，女子當場沒提咬傷生殖器，也未要求檢查男方下體；女警還證稱她在警局態度冷靜，故認定其說法與常情不合，駁回上訴維持無罪。

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