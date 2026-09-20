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男倒水晶寶寶害死20錦鯉 判拘役40天、罰款20萬

記者曾健祐／台中20日電
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田美福德宮魚池去年底遭人倒入「水晶寶寶」，釀20隻錦鯉誤食暴斃，廟方主委蔡俊雄（...
田美福德宮魚池去年底遭人倒入「水晶寶寶」，釀20隻錦鯉誤食暴斃，廟方主委蔡俊雄（圖）案發後已重新飼養新一批錦鯉。(記者曾健祐／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳姓男子夜間將含水晶寶寶的芳香劑倒入台中沙鹿福德宮魚池，導致20條錦鯉誤食死亡，法院依動保法判拘役40日並罰20萬元。

陳姓男子去年將含有「水晶寶寶」的芳香劑倒入台中市沙鹿區田美福德宮的魚池，造成20條錦鯉集體暴斃，檢方認為水晶寶寶吸水可膨脹30倍大，陳讓錦鯉誤食致死主觀有傷害動物犯意，台中地方法院沙鹿簡易庭依違反動物保護法判拘役40日，併科罰金20萬元台幣，可上訴。

田美福德宮主委蔡俊雄表示，魚池原飼養20多隻德國錦鯉，一尾要價2500元，兩年多來平安無事，去年底卻突然集體死亡，調監視器才發現有人夜間倒入整罐芳香劑，隔天先有兩、三隻錦鯉翻肚，後來越死越多，一周內全數死光。

檢警調查，陳（30歲）去年12月8日晚上8時許到福德宮，在魚池投入「水晶寶寶」釀20條錦鯉吞食身亡，宮廟損失4萬5000元台幣。

檢方引用台大醫院新竹分院2024年新聞稿，提及「水晶寶寶」成分為丙烯酸樹脂，是吸水性很強的高分子化合物，若誤食會在腸道中吸水膨脹至20至30倍，會導致腸道嚴重阻塞，須緊急開刀。

檢方根據監視器畫面，陳經傳喚雖未到庭應訊，但他在警詢時坦承犯行，認定陳持水晶寶寶投入魚池，讓錦鯉吞時候造成死亡，顯有傷害動物犯意，偵結後依違反動物保護法、毀損等罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院沙鹿簡易庭審酌，陳構成動保法第25條第一款，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，判處拘役40日併科罰金20萬元台幣，拘役得易科罰金、罰金得易服勞役。

精華 FAQ

  • 他在台中沙鹿田美福德宮魚池倒入含水晶寶寶的芳香劑，致錦鯉誤食死亡。法院認為其行為具有傷害動物的故意，因此依動保法判刑。

  • 魚池原有20多隻德國錦鯉，陸續出現翻肚後一周內全數死亡，宮廟估計損失4萬5000元。檢方並指出水晶寶寶誤食會膨脹，恐致腸阻塞。

  • 台中地院沙鹿簡易庭認定他違反動保法第25條第1款，判處拘役40日，併科罰金20萬元台幣，且拘役得易科罰金、罰金得易服勞役。

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