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不滿提分手 台男勒斃泰籍女友 藏屍公司冰櫃

記者廖炳棋曾健祐／台北20日電
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吳嫌拖著裝屍行李箱要上車開回台中。(記者廖炳棋／翻攝)
吳嫌拖著裝屍行李箱要上車開回台中。(記者廖炳棋／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

台中吳姓男子疑因不滿泰籍女友提分手，赴台北旅館勒斃對方後裝箱運回台中，並藏屍公司冰櫃，警方循線逮人，法院已裁定羈押。

泰國籍女子「阿思」本月初到台灣與男友吳俊毅會面，卻在西門町旅館內遭吳勒斃，家屬託人報案，警方調閱監視器鎖定吳，懷疑他早有預謀，案發前購入中型冰櫃及行李箱，當天獨自駕車北上，殺害女友後裝箱運屍回台中，藏進公司冰櫃，檢方複訊後依殺人罪嫌聲請羈押，台中地方法院昨晚裁定羈押。

吳（43歲）在台中某科技公司負責行政後勤，約一年前在泰國認識阿思（36歲），兩人交往後分隔台、泰兩地，互相飛往對方國家相聚。阿思一年約三、四次持觀光簽證到台灣，本月2日再度入境，原訂14日返泰，不料旅程竟成死劫。

警方調查，阿思12日住在西門町旅館，吳當晚獨自開車北上找她，勒斃後將遺體裝進行李箱，13日凌晨拖著行李箱離開旅館，駕車將遺體運回台中。

吳將遺體運至公司，藏入事先購置的冰櫃，公司位於商業大樓，內有多家公司行號，且同事多採遠端上班，辦公室少有人進出，但吳仍擔心有人打開冰櫃，以多個塑膠袋遮掩遺體。

泰國家屬聯絡不上阿思，委託台灣友人報案，警方調閱監視器，發現阿思進旅館後未再現身，吳則在隔天凌晨拖大型行李箱離去，研判案情不單純，循線鎖定吳。

吳坦承犯行，供稱阿思提分手，爭執後徒手勒斃她，警方昨凌晨尋獲阿思遺體，但查出吳案發前陸續購入冰櫃、行李箱，懷疑早有預謀，報請台中地檢署偵辦。

檢察官陳東泰昨下午相驗遺體，將釐清死因、死亡時間及行凶動機，警方昨晚將吳移送中檢複訊，並透過外事單位通知阿思家屬噩耗，協助來台處理後事。

精華 FAQ

  • 泰國籍女子阿思到台灣探視男友，12日在西門町旅館內遭吳俊毅勒斃。她原訂14日返泰，卻在這趟旅程中遇害，警方已確認遺體並展開相驗。

  • 吳嫌在案發後將遺體裝入行李箱，13日凌晨運回台中，並藏進事先購買的公司冰櫃。警方發現他案發前陸續購買冰櫃和行李箱，因此懷疑早有預謀。

  • 家屬聯絡不上阿思後委託友人報案，警方調閱監視器發現她進旅館後未再現身，吳卻拖著行李箱離去，循線鎖定他。檢方複訊後聲請羈押，法院已裁定羈押。

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