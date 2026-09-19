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高雄正德佛堂出納 造假支票盜領4545萬元 判刑8年

記者巫鴻瑋／高雄19日電
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高雄地方法院。(本報資料照片)
高雄地方法院。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

高雄正德佛堂女出納利用職務便利偽造109張支票，3年內盜領4545萬餘元，僅歸還79萬餘元，最終遭判刑8年並追徵犯罪所得。

高雄市正德佛堂遭內部財務人員在短短3年之內搬空4545萬餘元，王姓女出納才入職3年，便利用空白支票，自行填上金額及佛堂負責人印章偽造支票，拿到銀行兌現存入自己名下帳戶，事發後花到精光，僅歸還不到80萬元，遭法院依偽造有價證券罪判刑8年。

判決指出，王姓女子從2018年開始就在正德佛堂擔任文書工作，不過半年後開始擔任財務出納，有機會接觸佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等工作，但她竟從2021年到2023年之間，利用可以開支票的權限，拿了109張空白支票，偷偷填上支票日期及金額，再偷來佛堂的支票印章偷蓋，多次拿到銀行兌現成功。

她每次都盜走18萬至49萬元，將錢存到自己名下的銀行帳戶。直到佛堂人員發現帳戶金額異常短少，追查才揭發是自己人偽造有價證券，利用支票兌現方式造成佛堂損失。

王姓女出納坦承罪行，雖然積極與佛堂調解，不過法院查出，她事發後僅先將還沒花用的63萬餘元還給正德佛堂，其餘依照調解，她必須按月給付1萬2000元給正德佛堂，目前僅歸還79萬餘元。

高雄地院法官審理後認為，王女不思正當途徑獲取所需，竟侵占正德佛堂的空白支票，且未徵得佛堂同意，就冒用正德佛堂的名義偽造假支票，不僅欠缺尊重他人財產權，更妨礙有價證券有效流通，紊亂金融秩序，依偽造有價證券罪判刑8年，並追徵4千多萬元犯罪所得。

精華 FAQ

  • 王姓女出納自2021年到2023年間，利用職務之便偽造支票盜領，3年內總共搬空佛堂4545萬餘元，金額相當龐大。

  • 她拿走109張空白支票，自行填寫日期與金額，再偷蓋佛堂支票印章，之後持往銀行兌現，將款項存入自己名下帳戶。

  • 高雄地院認定她偽造有價證券、妨害金融秩序，判刑8年並追徵4千多萬元；她事後僅先返還63萬餘元，累計歸還79萬餘元。

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