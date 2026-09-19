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台司機「未停讓行人」 新加坡遊客遭輾斃

台灣新聞組／台北19日電
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新加坡遊客車禍身亡，台中市長盧秀燕指派相關單位協助善後。(記者陳秋雲／攝影)
新加坡遊客車禍身亡，台中市長盧秀燕指派相關單位協助善後。(記者陳秋雲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

新加坡籍67歲婦人在台中過馬路時遭國光客運右轉撞倒輾過，送醫搶救2天仍不治，警方與監理單位正釐清肇因並追究責任。

67歲新加坡籍婦人到台灣旅遊，16日在台中市西區民生路、自由路口過馬路時，遭右轉的國光客運撞倒並輾過，當場失去呼吸心跳，中國醫藥大學附設醫院搶救2天，昨天清晨傷重不治。警方依過失致死罪嫌函送龔姓司機偵辦，監理單位查核也認定駕駛未落實路口停讓及指差確認。

警方調查，這名婦人與親友近10人到台灣旅遊，16日中午行經台中市民生路，準備通過自由路口時，其他親友走在前方，婦人落在隊伍最後。此時龔姓司機駕駛國光客運右轉，撞倒婦人後輾過，婦人倒臥車輪旁，地面滿是血跡。

消防人員趕抵時，婦人已無呼吸心跳，緊急中國醫藥大學附設醫院搶救。院方表示，婦人住院期間由醫療團隊持續全力救治，但因傷勢嚴重，昨天上午仍宣告不治。

龔姓司機表示，當時看到一群人過馬路，他已放慢速度並停等兩次，確認沒有人後才起步，車頭通過斑馬線後才聽到周遭尖叫，發現撞到人便立即停車。他認為婦人可能急著趕上其他親友，強調並非故意撞人。

警方調閱監視器發現，客運緩慢右轉過程中撞到婦人，相關影像將作為後續釐清肇事責任的重要依據。警方昨天報請台中地檢署相驗，並通知死者家屬及龔姓司機製作筆錄，依過失致死罪嫌函送偵辦，排除酒駕、毒駕，檢方諭令司機以台幣5萬元交保。

台北區監理所派員查核國光客運後認定，駕駛未落實路口停讓及指差確認，客運公司對駕駛管理也有未盡責之處，將依公路法裁罰台幣9000元至9萬元。

台中市政府表示高度關心，已由西區區長王瑞嘉代表市府慰問家屬，並協助後續治喪；家屬若使用公立殯葬設施，包括遺體冷藏、禮廳、火化及骨灰暫厝等費用，均可免費。

精華 FAQ

  • 事故發生在台中市西區民生路、自由路口，受害者為一名67歲新加坡籍婦人，當時她和親友一行到台灣旅遊，過馬路時遭客運撞上。

  • 警方已依過失致死罪嫌將龔姓司機函送偵辦，並報請台中地檢署相驗，同時排除酒駕、毒駕因素，檢方諭令司機以5萬元交保。

  • 監理單位認定駕駛未落實路口停讓及指差確認，客運公司管理也有疏失，將依公路法裁罰9,000元至9萬元；市府則慰問家屬並協助治喪。

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