一家4口住宜蘭礁溪飯店 3月大男嬰竟猝死 身上已現屍斑

來自基隆市一家4口到宜蘭旅遊入住礁溪某飯店，卻傳出3個月大男嬰15日早猝死，身上已出現屍斑且背部有大片瘀傷，緊急送往陽明交大附設醫院搶救不治。(記者戴永華／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 基隆一家4口入住宜蘭礁溪飯店後，3個月大男嬰被發現猝死，身上已有屍斑與背部瘀傷，案件目前由警方與檢方調查死因。

來自基隆市一家大小4口到宜蘭旅遊入住礁溪某飯店，卻傳出3個月大男嬰15日早猝死 ，身上已出現屍斑且背部有大片瘀傷，男嬰被發現時已無呼吸心跳，經緊急送往陽明交大附設醫院搶救不治，確切死因尚待檢警釐清。

礁溪警方15日上午8點多接獲通報嬰兒死亡案件，初步調查無明顯外傷及外力介入。據了解，男嬰送醫時身上出現屍斑，可能死亡已經有數小時後才被發現；男嬰前一晚在餵奶時曾經出現溢奶，父母親有拍背舒緩，不過15日送醫時，男嬰背部被發現有大片瘀傷。

醫院急診室社工已依規定已通報縣政府社會處，縣警局婦幼隊也介入處理，全案是否涉及兒虐或意外致死，尚待檢警相驗調查。

案發一家4口為基隆人，14日晚和另一個家庭的友人入住礁溪某飯店，女嬰的父親28歲，母親24歲，年輕夫妻育有 2歲與3個月大的兒子，並沒有兒少保護及脆弱家庭的通報紀錄，死嬰遺體已送往員山福園，父母親正由警方製作筆錄。