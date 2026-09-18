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台中男殺女友後抄8本經文 國民法官不信懺悔判無期徒刑

記者曾健祐／台中18日電
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台中市25歲詹朱姓男子刺死女友，於羈押中寫悔過書、抄經文自稱懺悔。台中地方法院國...
台中市25歲詹朱姓男子刺死女友，於羈押中寫悔過書、抄經文自稱懺悔。台中地方法院國民法庭認定他預謀，判決無期徒刑。圖為國民法官法庭。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台中25歲男子因女友提分手約見面後持刀殺人，雖在羈押中抄經文自稱懺悔，法院仍認定其預謀犯案、毫無悔意，判處無期徒刑。

台中市25歲詹朱姓男子不滿就讀高中三年級的18歲詹姓女友分手，以交還寵物鼠為由約見面持刀刺死詹女，於羈押中寫悔過書、抄經文自稱懺悔。台中地方法院國民法庭認定他預謀，下手毫無猶豫，昨依殺人罪判決無期徒刑；可上訴。

據調查，詹朱姓男子與詹姓女子曾遠距離交往，分手後詹朱想復合，去年5月10日約詹女稱要還她寵物鼠，在台中市某社區大樓下，持水果刀刺詹女胸口、脖子多刀，再刺自己胸口數刀，兩人被送醫，詹女不治，詹朱被救回。

國民法庭審理時，精神鑑定人認為詹朱身心正常，似乎意識到有精神病可能免除罪責，在施測時刻意不配合，歷次證詞也出現不負責任、毫無悔意，合理化犯罪並歸咎於死者，雖疑有反社會人格傾向，但案發時辨識、控制行為能力並無障礙，不符合刑法第19條減刑事由。

詹朱稱，他除了是男友還是詹女「半個父親」，每月會給台幣4000元零用錢，分手引爆點是詹女想讀軍校，他堅決反對，當天問詹女「若我在妳面前死去，妳會怎樣」，詹女回「我會直接離開」，他才理智線斷掉行凶。

詹朱羈押時寫三張悔過書、抄八本經文呈給法院希望作為證據，自稱懺悔，檢察官發現他抄「關聖帝君大解冤經解冤咒」中一句話為「冤怨勿尋仇」，質疑是要死者別來尋仇？詹朱否認說只是照抄。

國民法庭審酌，因復合不成預謀殺害，縱使於親密關係有所付出，分手難過痛苦，不是可殺人理由，不值得憫恕，不予減刑。

合議庭指出，詹朱下手精準毫無猶豫，刺向心、肺，顯有預謀，在審理時避重就輕，造成被害人家屬無止盡哀痛、難以抹滅心理創傷，鑑定也指他屬高風險暴力再犯族群，應予嚴懲。

精華 FAQ

  • 詹朱姓男子以歸還寵物鼠為由約18歲女友見面，卻在台中某社區大樓下持水果刀猛刺對方胸口與脖子多刀，最後造成女友送醫不治，自己也自刺胸口後被救回。

  • 法院認為他在案發前就有預謀，下手精準且毫不猶豫，審理中又避重就輕、合理化犯罪，精神鑑定也顯示他無減刑事由，因此抄經文與悔過書不足以證明真懺悔。

  • 台中地方法院國民法庭依殺人罪判處無期徒刑，認為分手與痛苦不是可殺人的理由，且被告對被害人家屬造成重大創傷，並被評估有高風險暴力再犯可能。

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