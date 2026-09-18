台北動物園2黑猩猩翻牆 遊客驚慌、長頸鹿被嚇到奔竄

台北動物園黑猩猩17日脫逃後，爬上餵食架（紅圈處）惹得長頸鹿奔竄。(圖／盧旻緯提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市立動物園2隻黑猩猩昨傍晚脫離活動場，造成遊客驚慌、長頸鹿受驚奔竄，園方緊急疏散並在45分鐘內麻醉帶回，並將檢討是否有人為疏失。

台北市立動物園非洲動物區兩隻雄黑猩猩「小強」、「娃智」昨天傍晚結伴「蹺家」，事後在附近遊蕩，現場遊客驚慌不已，動物園立即啟動緊急應變機制，45分鐘內以吹箭麻醉後帶回重新安置，幸無人員受傷。園方不排除有人為疏失，今將公布黑猩猩確切的「蹺家路線」與防堵改善措施。

動物園非洲動物區現有7隻雄性、11隻雌性黑猩猩，最年長為46歲雌性個體。昨下午4時55分左右，動物園發現44歲黑猩猩「小強」和11歲「娃智」脫離原活動場，轉往非洲動物區長頸鹿小活動場及黑猩猩活動場周邊活動，當時許多遊客都還沒離園，許多人趕緊離開，其中1隻爬上長頸鹿場內餵食架上，長頸鹿也被嚇得到處奔竄。

園方啟動緊急應變機制，約傍晚5時拉起封鎖線，完成遊客疏散及現場管制，並由獸醫人員進場圍捕及麻醉處置；5時23分先以吹箭麻醉「小強」，28分確認麻醉倒地；40分也帶回「娃智」，兩位黑猩猩均被打包帶回重新安置。

動物園發言人曹先紹表示，動物園平常很努力在做各種演練，包含獸醫師吹箭的能力、遊客疏散等，不代表沒有精進空間，還是一定要檢視為什麼動物會跑出來？他坦言，黑猩猩脫逃事件不排除人為疏失，今天上午進一步說明。

這不是台北市立動物園黑猩猩第一次脫逃，黑猩猩「莎莉」曾於2017年9月10日從戶外活動場一棵枝條垂降較低的植物攀爬出戶外活動場，當天下午又沿著竹林自行返回到展場。