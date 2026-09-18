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台名醫陳世瑀涉貪汙判6年 拖2年不入監 檢緝獲到案發監執行

記者蔣永佑／新北18日電
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名醫陳世瑀（左）遭判6年卻遲不到案，警方緝獲後將其移送新北檢歸案。（記者蔣永佑／...
名醫陳世瑀（左）遭判6年卻遲不到案，警方緝獲後將其移送新北檢歸案。（記者蔣永佑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

陳世瑀因擔任台北縣立醫院主任期間收受醫材回扣，遭判6年定讞卻拖延2年未入監，最後被通緝緝獲，現已發監執行。

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀，因2009年時任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取回扣遭判刑6年定讞，卻不斷具狀聲請暫緩執行，以致至今2年仍未發監。經新北地檢署發布通緝，警方已將他緝獲到案，稍早已解送新北檢歸案，發監執行剩下4年殘刑。

原名陳識中的陳世瑀在發監執行前，曾不斷更換戶籍地址，最後戶籍落在宜蘭，新北檢為此囑託宜檢代為執行，卻發現他行蹤不定人間蒸發，經屢傳不到上周對其發布通緝。

陳世瑀2009年間，利用心臟內科主任職務上負責籌措醫院成立心導管中心相關業務，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取博而美國際57萬元賄款；「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材5萬元賄款；「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德15萬餘元賄款；「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收取宜德36萬餘元賄款；「心血管照護中心租賃採購案」收取德全立儀器1155萬餘元賄款。並將部分貪汙所得200萬元，分次匯入當時還是女友的妻子帳戶。

最後陳世瑀被依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等定讞，法院定執行刑為6年，不料他竟不斷具狀聲請暫緩執行，技術性延後發監2年，新北地檢署執行檢察官依法傳喚，陳無正當理由不到案執行也拘提未果，檢方認定陳已經逃匿，聲請沒入保證金並發布通緝。

精華 FAQ

  • 他在2009年任心臟內科主任時，利用採購職務收受多家醫材廠商賄款，涉及收賄與洗錢等5罪，最後被法院判刑6年定讞。

  • 陳世瑀不斷具狀聲請暫緩執行，並多次更換戶籍、行蹤不明，讓法院與檢方難以將他拘提到案，因而延後發監長達2年。

  • 新聞列出多起案件，包括心導管中心相關採購案，共收受數十萬到逾千萬元不等賄款，部分貪汙所得還匯入妻子帳戶，作為洗錢之用。

陳時中

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