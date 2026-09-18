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台長照悲歌 19歲男大生刺傷84歲臥床失智嬤

記者石秀華徐白櫻／高雄18日電
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高雄市曾姓男大學生疑不堪照顧臥床的黃姓祖母，16日天持刀刺傷黃被警方逮捕，17日...
高雄市曾姓男大學生疑不堪照顧臥床的黃姓祖母，16日天持刀刺傷黃被警方逮捕，17日依殺人未遂罪嫌移送。(記者石秀華／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

高雄19歲男大生疑因照顧84歲失智臥床祖母與課業壓力，持刀刺傷祖母，所幸送醫後無生命危險，警方依殺人未遂送辦並獲聲押。

高雄市19歲曾姓男大學生疑不堪照顧臥床的84歲黃姓祖母，前天涉嫌持水果刀刺進黃腹部一刀，曾的父親上大夜班透過監視器發現異狀報案，黃經送醫急救沒有生命危險，警方逮捕曾昨依殺人未遂罪嫌移送，檢方聲押獲准，社會局已派社工關懷家庭狀況。

警方調查，曾姓男子父母離異，他與父親、黃姓祖母在高雄鳳山區同住，姊姊及弟弟不住家裡，黃姓老婦有失智症狀，不過平常會外出買飯或與鄰居寒暄，今年7月在家跌倒摔斷腿，住院十餘天出院返家臥床；因曾的父親從事保全得輪值大夜班，姑姑會來探視但不住在此，照顧責任落到曾身上，加上就讀大學開學後課業壓力，導致情緒失控。

前天晚間10時許，曾持水果刀朝黃連刺多刀，黃蓋棉被，左腹被刺傷一刀，曾父正在上大夜班，透過住家屋內監視器影像發覺母親受傷報案，員警趕抵查處，黃躺床喊痛，腹部流血但意識清楚，被消防隊送醫，經開刀救治無生命危險，仍需住院療養。

曾倒臥浴室沒有外傷，經送醫治療無大礙，被警方逮捕帶回鳳山警分局，他坦承行凶，稱照顧祖母及課業壓力大，在分局多數時間低頭不語、神情落寞，警詢後移送，家屬聲請緊急保護令獲法院核發。

轄區施姓里長說，曾可說是「乖孫」，對祖母很孝順，黃家在當地住4、50年，經濟算小康。有鄰居說，曾會幫祖母分擔家務、倒垃圾，扶著祖母外出走走，「這個弟弟很乖」，黃有感孫子辛苦照顧她，向親友說過想將房子過戶給孫子，沒想到祖孫之間發生悲劇。

高雄衛生局表示，黃受傷出院後，依其失能程度及實際照顧需求，陸續提供居家照顧、專業服務、喘息服務及輔具等長照資源，平時主要由女兒負責照顧，家人都有穩定使用長照服務；該家庭過去無家暴通報及服務紀錄，社會局已派社工關懷家庭狀況，並依實際需求協助後續照顧資源。

精華 FAQ

  • 19歲曾姓男大生疑因長期照顧84歲失智臥床祖母壓力過大，前天晚間持水果刀刺傷祖母腹部，父親透過監視器發現異狀後報案，警方到場將他逮捕。

  • 黃姓祖母腹部遭刺傷後被送醫開刀救治，所幸沒有生命危險，但仍需住院療養。警方與社會局、衛生局後續也將依家庭需求提供照顧與長照資源。

  • 曾男坦承行凶後被依殺人未遂罪嫌移送，檢方聲押獲准；家屬也聲請緊急保護令並獲核發，社會局已派社工關懷，衛生局則協助銜接居家照顧等長照服務。

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