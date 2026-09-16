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稱魔鬼附體騙翁殺子 台「陰陽師」再爆半年前毒死義子

記者陳恩惠／桃園17日電
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自稱「陰陽師」57歲男子吳祐陞位於桃園八德建國路的「世界華人先祖祭祀機構〈蓮花家...
自稱「陰陽師」57歲男子吳祐陞位於桃園八德建國路的「世界華人先祖祭祀機構〈蓮花家族〉」住處。（圖／桃園地檢署提供）

自稱「陰陽師」的吳姓男子長期負債，遊說褚翁花百萬（台幣，下同）處理罹有思覺失調症長子，載往竹縣工寮虐打後強行注射過量海洛因致死；檢警追查另發現，吳男半年前也以同樣手法毒殺義子，詐領451萬餘元保險金。桃園地檢署偵結，將吳等7人依殺人等罪起訴並建請續押。

桃園地檢署檢察官李亞蓓今年5月20日接獲褚姓男子於家中死亡相驗案，初步勘驗發現全身瘀青的43歲褚男應遭人殺害，隨即指揮蘆竹警分局組成專案小組偵辦，查出褚男70歲的父親、57歲綽號孔雀、自稱陰陽師的男子吳祐陞及47歲傅男、68歲黃男、47歲李男、69歲梁男及47歲張男等7人涉有重嫌，當天循線拘提、逮捕到案，均經法院裁准羈押。

檢警後續解剖、鑑識發現，褚男雖曾遭毆打，致命主因是遭施打過量海洛因毒品中毒。偵辦期間，檢方進一步追查吳祐陞過往涉案情形，發現他曾對債主保證「我有保險金、一定有錢還」云云，深入追查發現他的34歲陳姓義子於2025年12月下旬同樣也是在家中死於注射過量海洛因中毒死亡，兩案手法高度相似，遂擴大調查。

起訴指出，褚男因罹有思覺失調症，今年4月初住院治療，褚父為此委託「世界華人先祖祭祀機構〈蓮花家族〉」創會理事、自稱陰陽師的吳男辦法事。吳男貪圖褚翁的報酬，竟對迷信的褚翁誆稱其長子遭魔鬼附體、惡性重大、不能留、否則出院後會將褚家大小及其他親友殺害，而他可協助幫忙「處理掉」。

褚翁為免家人遭害竟信以為真，今年5月17日在桃園蘆竹家中允諾以100萬元委託吳祐陞殺子，吳男支付3萬元給傅男共同執行，召集黃、李、梁、張等4男（此4人不知殺人計畫），表示要帶褚子到山上管教。

眾人將褚子帶往新竹縣芎林鄉偏僻工寮，黃等3人並持鐵棍、膠條毆打褚子頭部、臉部、頸部等部位，致其受有多處擦挫傷、撕裂傷及皮下出血。

期間，吳男曾致電褚翁問「要不要留」，褚父答「不要」。吳男指示傅男注射海洛因造成褚子中毒褚子昏迷，後載回蘆竹，警方據報將其送醫，到院前已無呼吸心跳。

桃園地檢署表示，褚翁涉犯家庭暴力防治法及刑法殺人罪；吳祐陞、傅男則涉殺人及以強暴方法使人施用第一級毒品等罪嫌。等罪，依國民法官法起訴；另4人因不知殺人計畫，涉剝奪行動自由罪。檢方認7人涉重罪且有逃亡之虞，建請法院續押。

精華 FAQ

  • 吳男以自稱陰陽師身分，誆稱褚翁長子遭魔鬼附體、惡性重大，若不「處理」會危及全家，藉此取得褚翁信任，最後誘使他付費委託殺子。

  • 褚男先被帶往新竹縣偏僻工寮遭多人毆打，之後由吳男指示傅男注射過量海洛因，造成毒品中毒死亡，屍體送醫時已無呼吸心跳。

  • 檢警發現吳男曾對外宣稱自己有保險金可還債，進一步追查又發現其34歲義子半年多前也死於注射過量海洛因，手法與褚案高度相似，因此擴大偵辦。

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