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地產大亨勾結台中商銀內鬼洗錢1億 手法曝光

記者曾健祐／台中即時報導
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台中商銀爆發勾結詐團洗錢36億元，多名分行經理、襄理涉案。(圖／調查局提供)
台中商銀爆發勾結詐團洗錢36億元，多名分行經理、襄理涉案。(圖／調查局提供)

萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多家分行4名經理、2名襄理，利用其主管職身分幫他開人頭戶、轉帳額度每日達2000萬(台幣，下同，約62.8萬美元)，洗錢高達36億元(約1.13億美元)；台中地院今表示，考量重要證人詰問完畢，16日命洪岳鵬500萬元交保，需電子腳環科技監控，也要他交付護照由中院保管。

台中地檢起訴指出，洪岳鵬（46歲）是土地開發業者，長期經營多家公司和台中商銀維持高額授信、存款交易往來，因而和多名經理、職員熟稔，洪因參與詐騙、賭博集團，為利洗錢積極滲透銀行體系，拉攏4名經理、2名襄理替他開戶、護航。

檢方說，6名分行主管2024年9月、10月起，因洪上門稱友人名下佳德實業、潮流企業社等12間公司有開戶需求，就濫用職權使這12間無實際經營的虛設商號開戶、調高轉帳額度每日高達2000萬元，觸發疑洗錢警示通報時還護航延遲通報，讓詐團洗錢36億元，依銀行法等起訴7人。

台中地院說，洪岳鵬羈押期屆滿，合議庭今訊問洪後，認為他嫌疑仍重大，考量他羈押相當時日，已獲相當警惕且前無因案遭通緝紀錄，資產也已經被扣押，洪也願意交付護照，逃亡動機大幅降低。

中院指出，本案部分重要證人已經於審理時交互詰問完畢，相關爭議問題，經函詢台中商銀而獲回覆，證據已有相當程度保全，且洪與台中商銀就本案的立場是對立，洪勾串證人、湮滅罪證可能性及實效性已降低。

中院表示，合議庭權衡本案訴訟程度、證據調查與保全情形，及國家刑罰權遂行公益目的後，今天裁定洪500萬元交保，並限制住居、出境及出海8月。

中院也命他接受電子腳環科技監控8月，每周一、三、五早上9點至12點在住居門牌前，持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心，以定期向中院報到，並不得自己或使第三人與有關的任何被告、證人有任何聯繫、接觸、探詢或討論案情，還要交付他個人護照至法院。

精華 FAQ

  • 檢方指稱他透過與台中商銀多家分行主管勾結，利用主管職權替虛設公司開戶、提高每日轉帳額度，並在觸發警示時延遲通報，讓資金順利流轉。

  • 起訴內容指出，洪岳鵬等人利用12間沒有實際營運的虛設商號開戶與轉帳，協助詐團洗錢金額高達36億元，金流規模相當龐大。

  • 法院認為重要證人已詰問完畢、證據也有相當保全，洪的勾串與湮滅風險降低，因此裁定500萬元交保，並限制住居、出境出海8月，另須配戴電子腳環。

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