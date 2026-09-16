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心梗中年才爆發？醫曝3大元凶「恐20歲就埋禍根」：沒感覺最危險

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

趙建銘老師、名醫陳博光被控熊抱、襲胸女護理師

台灣新聞組／綜合16日電
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有「台灣脊椎外科之父」稱號的陳博光。（本報資料照片）
有「台灣脊椎外科之父」稱號的陳博光。（本報資料照片）

曾任台大醫院骨科教授、被譽為台灣脊椎外科「一代宗師」的名醫陳博光，近日遭爆涉及性騷擾爭議。據《鏡週刊》報導，一名在陳博光教授診所任職多年的女性護理師，指控陳曾多次熊抱、碰觸胸部、摸脖子及捏腰，最終不堪其擾決定離職並提出申訴。報導稱，診所今年7月召開調查會議後認定性騷擾成立，之後由陳妻出面協商賠償。不過，診所方面否認陳博光曾對多名護理師性騷擾，並指相關說法是離職員工惡意抹黑。

陳博光過去長年任職台大醫院，也是前第一女婿趙建銘就讀台大醫學系時的老師。退休後，他在台北市中山區開設「陳博光教授診所」，即使年逾80歲，仍有不少患者慕名求診。

知情人士A先生爆料，這次提出申訴的護理師「小美」（化名）在診所工作多年，並被陳博光安排擔任「健康管理師」。依據爆料者提供的診所會議紀錄，小美指控曾遭陳博光突然從背後熊抱及碰觸胸部，事後向護理長反映，主管雖表示禁止性騷擾，卻僅提醒她若再次發生應當面制止，沒有進一步採取其他處置。

報導指出，一個月後，陳博光又被控趁小美未注意時撫摸她的脖子，並稱「溫溫熱熱的很舒服」。小美當場抗議並再次反映給主管知道，且一度萌生離職念頭。

此外，陳博光也被指曾以訓練心肺功能為由，要求小美陪同散步，過程中藉故與她十指緊扣；還曾以確認她「有沒有變胖或變瘦」為由，突然伸手碰觸、捏腰。A先生更宣稱，陳博光曾對其他女性護理師有類似行為，事後均由妻子出面協調，但這部分說法遭診所否認。

報導稱，小美最終決定離職並正式提出申訴，診所護理長今年7月召開調查會議，認定案件成立，其後由陳妻與小美協商賠償，雙方並簽署保密條款。

至於陳妻為何屢次替丈夫處理相關爭議，報導引述友人B小姐說法指出，陳妻過去曾有一段婚姻，離婚後因身體狀況不佳，曾向神明許願，希望未來能找到醫師作為伴侶，並承諾白頭偕老。後來她在高鐵上認識喪妻多年的陳博光，兩人交往多年後再婚，婚後陳妻也出資協助開設診所。

陳博光在醫界資歷深厚，1978年回到台大醫院骨科擔任主治醫師，隔年曾替知名連體嬰忠仁進行脊椎手術；2005年林志玲在中國拍攝廣告墜馬重傷返台治療時，他也是台大醫院醫療團隊成員之一，另曾擔任亞洲太平洋骨科醫學會理事長。

針對相關指控，陳博光教授聯合診所發聲明否認，表示提出指控的人員與今年8月遭解聘的周姓護理長關係密切，盼外界一併檢視事件背景。診所稱，85歲的陳博光日前接受心臟手術，因年齡與健康因素，行走、點眼藥水等日常活動有時需他人協助，不應被扭曲解讀為不當行為。診所也強調，收到的性平宣導通知屬一般職場教育要求，並非針對陳博光個人的調查或處分。診所認為相關指控疑有離職員工惡意抹黑，並表示若有捏造、扭曲事實情形，將保留法律追訴權。

精華 FAQ

  • 報導指出，護理師控訴陳博光曾熊抱她、碰觸胸部、摸脖子、捏腰，還以散步訓練心肺為由與她十指緊扣。這些行為被指持續發生，讓她最終提出申訴並離職。

  • 依報導內容，診所今年7月曾召開調查會議，會後認定性騷擾成立，之後由陳博光的妻子與申訴護理師協商賠償，並傳出雙方簽署保密條款。不過此說法遭診所否認。

  • 診所發聲明否認陳博光有對多名護理師性騷擾，並稱指控者與遭解聘的護理長關係密切，質疑內容被扭曲。診所也表示，若有捏造或不實情形，將保留法律追訴權。

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