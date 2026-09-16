我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

千萬限量超跑忘拉手煞車 台男狂奔追不回「車墜山谷」

記者戴永華／宜蘭16日電
台灣首輛掛牌的義大利頂級Dallara Stradale跑車停在北宜公路一間咖啡...
台灣首輛掛牌的義大利頂級Dallara Stradale跑車停在北宜公路一間咖啡廳前廣場，因駕駛忘拉手煞車，造成滑坡墜谷意外，讓所有車聚的車友與駕駛看傻眼，嚴重車損修復費用至少百萬台幣以上。(翻攝自記者爆料網)

北宜公路某咖啡廳前廣場發生義大利千萬限量超跑墜谷意外，張姓男子開著身價高達2900萬元(台幣，下同，約90萬美元)的義大利頂級Dallara Stradale跑車前往山區車聚，未料停車時一時疏忽未拉手煞車，車輛竟在無人狀態下自行滑向邊坡，直落百米深山谷，男子狂奔追不回，現場車友與駕駛也看傻了眼。

宜蘭礁溪警方於13日上午8時許接獲報案趕抵現場，根據店家監視器畫面顯示，當時咖啡廳旁草地斜坡停放多輛名車，其中這輛軍綠色彩繪的超跑突然緩慢移動，隨著坡度加快下滑。身穿便服的張姓駕駛見狀驚覺不妙，慌忙從一旁狂奔而出企圖追車，無奈雙腿速度難敵車速，只能眼睜睜看著全台限量名車衝出邊坡，卡在下方樹欉間。

這輛Dallara Stradale來頭不小，是義大利賽車底盤大廠Dallara推出的首款合法道路版賽車，全球限量600輛，該車導入大量賽車科技，碳纖維單體座艙僅855公斤，百公里加速僅需3.25秒。今年6月開放代理進口，張男好不容易租得這輛8月初才剛完成掛牌，全台唯一的一輛，未料落地剛滿月的頂級超跑上山同樂，竟因一個小疏忽演變成難以收拾的殘局。

所幸事發當時並未波及其他用路人，無人受傷。警方到場後協助交通疏導，隨後由相關人員聯繫大型吊車進行受損車體救援，超跑雖被吊回路面，但車頭與車身早已嚴重凹陷、面目全非，初估這輛限量超跑的修復費用至少百萬元，巨額賠償讓這次出遊付出慘痛的代價。

這起罕見的超跑「自己落跑」意外在車界掀起熱議，警方呼籲，山區道路坡度起伏劇烈，駕駛人停妥車輛後務必再次確認手煞車與檔位是否確實緊鎖，切勿因一時疏忽釀成嚴重的財產損失，共同維護道路交通安全。

精華 FAQ

  • 張姓男子駕駛Dallara Stradale到山區車聚，停車時疑似未拉妥手煞車，車輛在斜坡上自行滑動，最後衝出邊坡墜入約百米深谷。

  • 事故發生時沒有波及其他用路人或車輛，也沒有人受傷。警方到場後先協助交通疏導，再聯繫大型吊車把車體吊回路面。

  • Dallara Stradale是義大利Dallara首款合法道路版賽車，全球限量600輛，導入大量賽車科技，且這輛車剛掛牌不久，屬全台唯一，修復費估至少百萬元。

義大利

上一則

跨世代論壇 台積電營運長妙喻：AI像3歲超人

下一則

台大校長問：台灣若沒台積電會怎樣？ 米玉傑：有點麻煩

延伸閱讀

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
保時捷賽車失控撞穿護網飛出賽道 車手直升機送醫

保時捷賽車失控撞穿護網飛出賽道 車手直升機送醫
舊金山一夜連環車禍 4行人遭撞、2人送醫

舊金山一夜連環車禍 4行人遭撞、2人送醫
華女車停自宅門前遭拖 被索200元才「放車」

華女車停自宅門前遭拖 被索200元才「放車」

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光