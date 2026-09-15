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縱火奪5命死刑犯病逝 台死囚剩34人

台灣新聞組／台北15日電
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林旺仁犯下基隆「女人心卡拉OK店」縱火案，釀5死。（本報資料照片）
林旺仁犯下基隆「女人心卡拉OK店」縱火案，釀5死。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

基隆女人心卡拉OK縱火案死囚林旺仁昨病逝，這起2004年惡性縱火案造成5死8傷，最高法院2011年判死定讞後，如今台灣待執行死囚剩34人。

2004年間的基隆市「女人心卡拉OK」遭縱火造成五死八傷案，2011年最高法院認定林旺仁惡行重大，判決死刑確定，林旺仁遭關押超過22年，昨在醫院病逝，台灣待執行死刑犯人數降至34人。

家住宜蘭的林旺仁，當年認為妻子拋家棄子到基隆卡拉OK店上班，數度打電話到店裡質問，和店內的員工起爭執，決定縱火洩憤。2004年6月16日晚上9時42分，林將裝有汽油的塑膠袋丟向基隆市義一路「女人心卡拉OK店」的樓梯間，再以打火機點燃後逃離，卻釀成大禍。

當時火勢一路竄延整棟建築，這場火警意外造成二、三樓「女人心PUB」、「波麗路PUB」起火，經過搶救仍造成5死8傷。檢警調查後發現林旺仁縱火根本就是預謀，他先在家用垃圾袋包寶特瓶裝水試丟看會不會破，隨後到宜蘭冬山加油站買了汽油後做成汽油彈，在點火朝一樓樓梯間丟擲時，左手還曾被燒到。

法院審理時林曾雙手交叉放胸前說「我有神經病，我最大」，一再以腦部受傷、會忘事卸責，本案從一審到更六審法院都判林死刑，最高法院審理後認為，林旺仁只因個人感情糾紛，動輒縱火殺人，造成無辜的生命被奪；犯後沒有絲毫自省、懺悔之意，「毫無值得憫恕之處，求其生而不可得」，2011年11月24日判他死刑確定。

在憲判8號判決出爐後，法務部長鄭銘謙去年1月16日簽准死刑命令，2013年犯下情殺性侵案、絞死王姓前女友及王女母親的黃麟凱伏法，肢解女恩人的死囚歐陽榕今年1月25日因器官衰竭死亡，昨林旺仁病逝。目前仍有34名死囚待槍決。

精華 FAQ

  • 報導指出，林旺仁認為妻子拋家棄子到基隆卡拉OK店上班，曾多次打電話到店內質問，並與員工發生爭執，最後心生怨恨，決定以縱火方式洩憤。

  • 2004年6月16日晚間縱火後，火勢延燒整棟建築，造成二、3樓店家起火，最終導致5人死亡、8人受傷。法院從一審到更6審都判林旺仁死刑，2011年最高法院判決確定。

  • 在憲判8號判決後，法務部長鄭銘謙去年1月16日簽准死刑命令，黃麟凱已伏法、歐陽榕也死亡；林旺仁昨病逝後，台灣目前仍有34名死囚待執行。

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