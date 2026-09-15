我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

酒後遭控「碰觸女官兵」 馬防部少將涉性騷調查

台灣新聞組／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬祖防衛指揮部參謀長黃盈福少將，上周五晚間參加營外餐敘，返營時碰觸女性官兵肩膀及...
馬祖防衛指揮部參謀長黃盈福少將，上周五晚間參加營外餐敘，返營時碰觸女性官兵肩膀及腰部等身體部位，遭當事人提出性騷擾申訴。圖為馬祖南竿島港口。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

馬防部參謀長黃盈福少將因酒後返營時碰觸女性官兵肩腰，遭提出性騷擾申訴，陸軍司令部已要求調離並依規定調查處理。

馬祖防衛指揮部參謀長黃盈福少將，上周五晚間參加營外餐敘，返營時碰觸女性官兵肩膀及腰部等身體部位，遭當事人提出性騷擾" rel="154586">性騷擾申訴。陸軍司令部表示，已指示馬防部依規定完成性騷擾申訴會編組，並將涉案人員立即調離單位，實施調查及後續審議。

本報系聯合報報導，黃盈福出身裝甲兵，去年5月擔任五四二裝甲旅長任內晉任少將，今年3月調任馬防部。9日晚間，他應邀到營外參加餐敘，結束後由參辦室行政官與駕駛（均為女性）接回營區，涉酒後碰觸對方身體，遭到投訴。

依據「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，本案將由馬防部組成申訴會，召集人由副指揮官擔任，申訴會委員七人至九人，成員包括軍紀督察人員、法制人員、部隊人員代表，外聘委員至少二人。申訴會成員女性比率不得低於二分之一，男性比率不得低於三分之一。應自受理申訴或移送到達之日起二個月內完成結案，必要時得延長一個月。

陸軍司令部強調，高階幹部應自重自愛，以更高的言行標準自我約束，全案絕對依法行政，如果查證屬實，將依規定嚴懲不貸。另外，性別平權及性騷擾防治是現代化軍隊務必遵守的規範，陸軍將透過平時教育、宣導等方式，要求官兵具備相關素養與認知。

台北中國時報報導，軍中近年較少發生將官性騷擾遭控事件，因此，在軍中引發關注。軍方人士認為，當天既是營外餐敘場合，且又有飲酒，在餐敘結束後，軍中派車接送，應盡量避免派女性擔任此項任務；而當天接送時，行政官及駕駛均為女性，應可改由男性官兵接送。

精華 FAQ

  • 遭申訴的是馬祖防衛指揮部參謀長黃盈福少將，他在營外餐敘後返營時，被指碰觸女性官兵肩膀及腰部等身體部位。

  • 陸軍司令部已指示馬防部依規定成立性騷擾申訴會，並將涉案人員立即調離單位，同時進行調查與後續審議程序。

  • 本案依國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定辦理，由馬防部組成申訴會，原則上2個月內結案，必要時可延長1個月。

性騷擾 性騷

上一則

依OECD定義 年薪不到39萬屬低薪 台126萬人落「薪酸階級」

下一則

縱火奪5命死刑犯病逝 台死囚剩34人

延伸閱讀

在女兵面前換裝「只剩內褲」 男兵遭控性騷猥褻獲不起訴

在女兵面前換裝「只剩內褲」 男兵遭控性騷猥褻獲不起訴
看守央行424噸黃金 台憲兵爆集體簽賭

看守央行424噸黃金 台憲兵爆集體簽賭
4歲男童碰臀 湖南女網紅怒勒脖控性騷 網炸鍋：糾纏式維權

4歲男童碰臀 湖南女網紅怒勒脖控性騷 網炸鍋：糾纏式維權
台東空軍志航基地地下油堡起火 包商人員墜地搶救仍垂危

台東空軍志航基地地下油堡起火 包商人員墜地搶救仍垂危

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見