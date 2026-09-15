酒後遭控「碰觸女官兵」 馬防部少將涉性騷調查

馬祖防衛指揮部參謀長黃盈福少將，上周五晚間參加營外餐敘，返營時碰觸女性官兵肩膀及腰部等身體部位，遭當事人提出性騷擾申訴。圖為馬祖南竿島港口。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 馬防部參謀長黃盈福少將因酒後返營時碰觸女性官兵肩腰，遭提出性騷擾申訴，陸軍司令部已要求調離並依規定調查處理。

馬祖防衛指揮部參謀長黃盈福少將，上周五晚間參加營外餐敘，返營時碰觸女性官兵肩膀及腰部等身體部位，遭當事人提出性騷 擾" rel="154586">性騷擾 申訴。陸軍司令部表示，已指示馬防部依規定完成性騷擾申訴會編組，並將涉案人員立即調離單位，實施調查及後續審議。

本報系聯合報報導，黃盈福出身裝甲兵，去年5月擔任五四二裝甲旅長任內晉任少將，今年3月調任馬防部。9日晚間，他應邀到營外參加餐敘，結束後由參辦室行政官與駕駛（均為女性）接回營區，涉酒後碰觸對方身體，遭到投訴。

依據「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，本案將由馬防部組成申訴會，召集人由副指揮官擔任，申訴會委員七人至九人，成員包括軍紀督察人員、法制人員、部隊人員代表，外聘委員至少二人。申訴會成員女性比率不得低於二分之一，男性比率不得低於三分之一。應自受理申訴或移送到達之日起二個月內完成結案，必要時得延長一個月。

陸軍司令部強調，高階幹部應自重自愛，以更高的言行標準自我約束，全案絕對依法行政，如果查證屬實，將依規定嚴懲不貸。另外，性別平權及性騷擾防治是現代化軍隊務必遵守的規範，陸軍將透過平時教育、宣導等方式，要求官兵具備相關素養與認知。

台北中國時報報導，軍中近年較少發生將官性騷擾遭控事件，因此，在軍中引發關注。軍方人士認為，當天既是營外餐敘場合，且又有飲酒，在餐敘結束後，軍中派車接送，應盡量避免派女性擔任此項任務；而當天接送時，行政官及駕駛均為女性，應可改由男性官兵接送。