涉與誠新綠能負責人共謀詐貸銀行47億 泛新光林伯翰遭押

聯貸疑雲 台南地檢署查出誠新綠能涉與大股東新光國際投資公司董事長林伯翰（圖）共謀詐貸，致銀行撥款台幣47億元，遭聲押禁見。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台南檢方偵辦誠新綠能財務弊案，查出林伯翰疑與負責人合謀，以假出資和虛偽金流詐貸銀行47億元，法院已裁准羈押禁見。

台積電綠能 供應商誠新綠能公司爆出積欠承包商工程款逾10億元(台幣，下同)，導致部分案場停工，受害廠商質疑資金遭挪用，陳姓負責人等5人遭收押，台南地檢署查出，大股東新光國際投資公司董事長、泛新光集團第三代成員林伯翰，涉與誠新綠能共謀詐貸銀行47億元，聲押禁見獲准。

檢調9月10日前往林伯翰台北市信義區透天厝豪宅搜索，帶回林男調查，林男對客觀事實未否認；另外，曾姓、楊姓男子受林伯翰指示，擔任誠新綠能旗下公司董事長，協助詐貸，一併聲押獲准。

成立於2019年的誠新綠能，致力太陽能光電案場開發、維運、工程及綠電銷售，在中南部有不少案場，公司股權幾經轉手後，新光國際投資公司成為大股東。董事長林伯翰也是新光集團共同創辦人林登山孫子、泛新光集團第三代成員，曾經反對台新金控與新光金控合併。

2022年，誠新綠能以台灣漁電共生開發規模最大業者之姿，與台北富邦銀行完成漁電共生56.4億元聯貸案籌募，2023年台積電宣布，與誠新綠能子公司誠新電力簽訂為期20年、總量200億度的再生能源聯合採購合約，去年誠新綠能傳出財務危機，被積欠工程款的承包商組自救會抗議。

誠新綠能陳姓負責人，劉姓、鄭姓及二名李姓誠新集團或旗下公司重要幹部，涉非法挪用集團資金，檢調今年6月搜索14處所，聲押禁見5人獲准，7月1日再聲押邱姓被告獲准。

檢方擴大追查，本月10日指揮台南市調查處等單位搜索七處地點，約談林伯翰等13人、提訊在押兩名被告。檢方訊後認定林伯翰及曾姓、楊姓男子，涉與陳姓負責人共謀，以假出資虛偽金流、搭配形式上股權移轉與人事安排為掩護，佯作新光集團入主誠新集團假象，藉此向聯貸銀行團辦理詐貸。

聯貸銀行團誤信不實股權結構，2022至2025年間，核貸並撥款近47億元（各銀行受損金額均1億元以上），檢方認為林伯翰等三人涉犯加重詐欺、洗錢及違反銀行法等罪，且有有財力能在國外生活，有逃亡與串滅證之虞，當庭逮捕聲押禁見，法院裁准羈押。

台南地檢署查出誠新綠能涉與大股東新光國際投資公司董事長林伯翰共謀詐貸，致銀行撥款台幣47億元，遭聲押禁見。圖為誠新綠能在台南北門區的部分案場。(本報資料照片)