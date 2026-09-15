涉與誠新綠能負責人共謀詐貸銀行47億 泛新光林伯翰遭押
台南檢方偵辦誠新綠能財務弊案，查出林伯翰疑與負責人合謀，以假出資和虛偽金流詐貸銀行47億元，法院已裁准羈押禁見。
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台南檢方偵辦誠新綠能財務弊案，查出林伯翰疑與負責人合謀，以假出資和虛偽金流詐貸銀行47億元，法院已裁准羈押禁見。
台積電綠能供應商誠新綠能公司爆出積欠承包商工程款逾10億元(台幣，下同)，導致部分案場停工，受害廠商質疑資金遭挪用，陳姓負責人等5人遭收押，台南地檢署查出，大股東新光國際投資公司董事長、泛新光集團第三代成員林伯翰，涉與誠新綠能共謀詐貸銀行47億元，聲押禁見獲准。
檢調9月10日前往林伯翰台北市信義區透天厝豪宅搜索，帶回林男調查，林男對客觀事實未否認；另外，曾姓、楊姓男子受林伯翰指示，擔任誠新綠能旗下公司董事長，協助詐貸，一併聲押獲准。
成立於2019年的誠新綠能，致力太陽能光電案場開發、維運、工程及綠電銷售，在中南部有不少案場，公司股權幾經轉手後，新光國際投資公司成為大股東。董事長林伯翰也是新光集團共同創辦人林登山孫子、泛新光集團第三代成員，曾經反對台新金控與新光金控合併。
2022年，誠新綠能以台灣漁電共生開發規模最大業者之姿，與台北富邦銀行完成漁電共生56.4億元聯貸案籌募，2023年台積電宣布，與誠新綠能子公司誠新電力簽訂為期20年、總量200億度的再生能源聯合採購合約，去年誠新綠能傳出財務危機，被積欠工程款的承包商組自救會抗議。
誠新綠能陳姓負責人，劉姓、鄭姓及二名李姓誠新集團或旗下公司重要幹部，涉非法挪用集團資金，檢調今年6月搜索14處所，聲押禁見5人獲准，7月1日再聲押邱姓被告獲准。
檢方擴大追查，本月10日指揮台南市調查處等單位搜索七處地點，約談林伯翰等13人、提訊在押兩名被告。檢方訊後認定林伯翰及曾姓、楊姓男子，涉與陳姓負責人共謀，以假出資虛偽金流、搭配形式上股權移轉與人事安排為掩護，佯作新光集團入主誠新集團假象，藉此向聯貸銀行團辦理詐貸。
聯貸銀行團誤信不實股權結構，2022至2025年間，核貸並撥款近47億元（各銀行受損金額均1億元以上），檢方認為林伯翰等三人涉犯加重詐欺、洗錢及違反銀行法等罪，且有有財力能在國外生活，有逃亡與串滅證之虞，當庭逮捕聲押禁見，法院裁准羈押。
檢方認定誠新綠能相關人員涉嫌挪用資金，並以假出資、虛偽金流和形式化股權移轉包裝公司控制權，進而向聯貸銀行團詐貸，金額約47億元。 檢方指林伯翰與誠新綠能負責人共謀，還指示曾姓、楊姓男子擔任旗下公司董事長協助詐貸，讓新光集團入主的假象更具可信度，進而取得銀行撥款。 檢方認為林伯翰等人涉及加重詐欺、洗錢及違反銀行法，且有相當財力可在國外生活，具逃亡與串滅證風險，因此當庭逮捕後聲押禁見，法院予以裁准。
精華 FAQ
檢方認定誠新綠能相關人員涉嫌挪用資金，並以假出資、虛偽金流和形式化股權移轉包裝公司控制權，進而向聯貸銀行團詐貸，金額約47億元。
檢方指林伯翰與誠新綠能負責人共謀，還指示曾姓、楊姓男子擔任旗下公司董事長協助詐貸，讓新光集團入主的假象更具可信度，進而取得銀行撥款。
檢方認為林伯翰等人涉及加重詐欺、洗錢及違反銀行法，且有相當財力可在國外生活，具逃亡與串滅證風險，因此當庭逮捕後聲押禁見，法院予以裁准。
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