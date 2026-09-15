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南市衛生所長涉賣瘦瘦針 未開處方箋私用 市府罰10萬

記者吳淑玲周宗禎袁志豪／台南15日電
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處方用藥「瘦瘦針」風行，坊間藥局、診所無處方箋卻可購買。台南市新化衛生所長吳政達...
處方用藥「瘦瘦針」風行，坊間藥局、診所無處方箋卻可購買。台南市新化衛生所長吳政達去年以衛生所名義採購780支瘦瘦針，衛生局稽查僅剩五支，其餘流向不明，檢方朝貪汙罪追查。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台南新化衛生所長吳政達涉以衛生所名義採購大量瘦瘦針卻未開處方，衛生局先開罰並移送懲戒，檢方也已朝貪汙等罪偵辦。

台南市新化區衛生所長兼醫師吳政達去年起涉以衛生所名義，向藥商採購處方用藥「瘦瘦針」780支，市值共上千萬元，台南市衛生局稽查發現，未經診療開處方箋就外流，所內僅剩5支，已先依違反藥事法開罰10萬元（台幣，下同），並將吳移送懲戒。台南市政風處已移請法務部廉政署調查。台南地檢署昨分案朝貪汙等罪追查。吳政達表示「供應親友同事，並未牟利」。

瘦瘦針減重風行，坊間診所、藥局掀購買亂象，衛生所長以公家名義卻為親友採購大批針劑，引發議論。法界認為，全案恐涉及貪汙等重罪，若以衛生所名義採購卻供親友使用，也恐涉及偽造文書。

據調查，吳政達去年7月起，以新化衛生所名義分批採購瘦瘦針，至今年5月間累計780支，然而該所並無減重門診，身兼醫師的他也未開立處方箋，恐私下流出市面；衛生局5月、6月兩度稽查，現場清點庫存僅剩5支，其餘775支使用、流向不明。

南市衛生局清查衛生所紀錄，查不到瘦瘦針相關的醫師處方箋，認定已違反藥事法第50條，處方藥品非經醫師處方不得調劑供應，開罰10萬元；另依違反醫師法第12條，醫師執行業務時應製作病歷，並且簽名或蓋章以及加註執行年月日，可處2萬至10萬元不等，近日將會開罰。

台南市衛生局副局長林碧芬指出，已將吳政達送考績會及醫師懲戒委員會，台南市政風處也已移請廉政署調查，基於無罪推定原則，目前未採取行政處分。

林碧芬說，衛生所和坊間診所都屬於獨立機構，可以自行進貨藥品，衛生局每年進行醫院督考及診所訪查，發掘有無違法採購或不當情形，此案為衛生局主動發現。

吳政達解釋，因親朋好友、家人或衛生局、衛生所同事有體重過重、糖尿病、脂肪肝等需求，以成本價供應，沒有動用衛生所經費，「自己並無牟利」。新化所內職員喊冤說，吳醫師以自己的錢購買，沒用到公部門的錢。

台南地檢署昨指出，市府跟廉政署資料尚未移送到檢方，檢察長鍾和憲已指示檢察官主動剪報分案偵辦。

資深司法官認為，若所長以衛生所名義公費購買，應釐清該瘦瘦針是否屬公有公用財物、有無交付清點入公家倉庫，不論有無都恐涉及貪汙治罪條例相關罪嫌，都屬於重罪；至於吳稱個人出資、以成本價提供親友，法界認為，以衛生所名義發出採購文件、用印等，實際卻非供衛生所使用，恐涉及偽造文書罪嫌。

南市衛生局表示，瘦瘦針屬醫師處方用藥，切勿盲目跟風，勿透過不明管道購買或私下揪團團購，使用前務必經專業醫師診察及健康評估。

精華 FAQ

  • 吳政達被指去年7月起以新化衛生所名義分批採購瘦瘦針，共780支，但衛生所並無減重門診，也查不到相關處方箋，外流與流向因此引發爭議。

  • 衛生局清查後發現，處方用藥未經醫師診療就調劑供應，已違反藥事法第50條，因此先裁罰10萬元；另也認定醫師未依規製作病歷，後續還可能再受罰。

  • 衛生局已將吳政達送考績會與醫師懲戒委員會，政風處移請廉政署調查，台南地檢署也已主動分案偵辦，方向包括貪汙罪與偽造文書等可能罪嫌。

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