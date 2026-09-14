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槍擊元配 狠夫與槍手小三落網互推罪責 2人遭押

記者李隆揆／台北14日電
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台北市中正區水源路巷弄11日下午發生槍擊案。(記者翁至成／攝影)
台北市中正區水源路巷弄11日下午發生槍擊案。(記者翁至成／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳志成疑教唆女友易婉珍持槍射擊分居妻子，案發後兩人落網互相推責；檢警起獲改造手槍與子彈，檢方並將易聲押禁見獲准。

男子陳志成涉嫌教唆女友易婉珍槍擊趙姓妻子，趙受傷住院，陳、易落網互推罪責，均指槍彈是對方所有，易稱答應陳要教訓趙，但沒想致人於死，陳則稱不知情，前天被羈押禁見；警詢後昨將易依殺人未遂、槍砲罪嫌移送，檢方認有逃亡、勾串之虞，聲押禁見獲准。

據悉，陳志成起初態度消極不配合，對檢警問話一律回答不知道，隨檢警掌握涉案事證漸明確，才證實與易婉珍交往同居，但稱槍擊案是易個人所為，他對犯案動機、過程及槍彈來源均不知情；易稱，槍彈是陳提供，陳常抱怨趙，她誤以為自己因酒駕被發布通緝，不敢找工作，經濟狀況全靠陳接濟，所以答應陳要教訓趙，但沒想致人於死。

檢警調查，趙本月11日下午2時許在台北市中正區住家外，遭易戴口罩蒙面持槍近距離射擊，子彈穿過手臂擊中腹部，卡在腹腔，她經送醫急救脫險，仍住院觀察中，不能接受警詢；易犯後搭乘趙駕駛汽車逃離，警方在現場發現一枚彈殼、一枚子彈，研判易作案時緊張誤拉滑套，導致子彈彈出。

警方查出涉案車輛是陳所有，與趙感情不睦分居，案發當天傍晚在國道一號泰安服務區查獲陳，在陳新北市中和區住處附近搜到作案用改造手槍、十枚子彈。追查易在中和變裝下車，後來躲到友人新北三重區住處，前天破門抓人，易嚇得說「怎麼那麼快？」

台北地檢署訊後認易涉殺人未遂、槍砲等罪，罪嫌重大，有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，聲押禁見，台北地方法院裁准。

精華 FAQ

  • 涉案主角為陳志成與女友易婉珍，另有遭槍擊的趙姓妻子。檢警懷疑陳教唆易行凶，兩人落網後都把責任推給對方。

  • 趙姓妻子本月11日下午在台北市中正區住家外，遭戴口罩的易婉珍近距離開槍，子彈穿過手臂後卡入腹腔，送醫急救後脫險。

  • 警方在陳的住處附近搜出改造手槍與10枚子彈，並掌握涉案車輛與易的逃逸路線。台北地檢署認定易涉殺人未遂與槍砲罪嫌重大，法院裁准聲押禁見。

槍擊

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