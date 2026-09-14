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男子桃機持刀、割傷實習生 坦承吸毒遭收押

台灣新聞組／台北14日電
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蔡姓男子12日持水果刀闖入桃園機場國泰航空公司員工休息室，挾持實習生黃姓男子，被...
蔡姓男子12日持水果刀闖入桃園機場國泰航空公司員工休息室，挾持實習生黃姓男子，被警方逮捕移送。(記者葉信菉／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡姓男子因想赴香港找妻小卻未能買票，在桃機持刀闖入國泰航空休息室挾持實習生，遭警方制伏後送辦並聲押獲准。

蔡姓男子前天在桃園國際機場持水果刀，闖入國泰航空公司員工休息室，挾持實習生黃姓男子割傷腹部及手部，警方壓制逮捕蔡搜出安非他命，查出他想搭機到香港找妻小，但沒有機票，尾隨黃進入休息室，昨依傷害、恐嚇、妨害自由等罪移送，檢方聲押禁見獲准。

檢警調查，44歲蔡姓男子打零工為生、居無定所，妻小去年已回香港娘家，前天他前往桃園機場，向數家航空公司櫃台詢問飛往香港機票，但未明確表明要買機票，不確定身上現金是否足夠；蔡在第一航廈詢問國泰航空後，下午5時許尾隨實習生24歲黃姓男子進入員工休息室，持水果刀挾持黃。

黃抵抗時腹部右側及左手虎口遭割傷，航空警察獲報衝進休息室，以辣椒水、電擊槍及警棍制伏蔡，從他身上搜出安非他命一包及吸食器，黃經送醫治療已出院。

黃就讀朝陽科技大學飛行與民航人員技術系，系主任盧衍良轉述，休息室門有密碼鎖，犯嫌趁門自動關上約3秒間隙衝入，他執勤結束在休息室換裝後滑手機，遭持刀挾持，員警在休息室外部署時，犯嫌情緒越發激動且注意力轉向門外，他出手奪刀，呼叫警察進入救援，扭打過程被割傷，傷勢輕微已結痂。

蔡稱，想到香港找妻小，以為妻子有幫他買機票，詢問國泰卻沒有，進入休息室找人理論，他坦承當天上午曾施用安非他命。

桃園地檢署訊後認蔡涉傷害、攜帶兇器犯剝奪行動自由、強制、恐嚇危安等罪，嫌疑重大，居無定所，有逃亡及反覆實施之虞，聲押禁見獲准。

精華 FAQ

  • 他持水果刀闖入國泰航空員工休息室，挾持實習生黃姓男子並造成其腹部與手部受傷，現場情況緊急，航空警察接獲通報後立即趕往處置。

  • 警方壓制蔡男後，從他身上搜出1包安非他命及吸食器；他也坦承當天上午曾施用毒品，成為檢警偵辦與聲押的重要因素之一。

  • 檢方認為蔡男涉傷害、恐嚇、妨害自由等罪，且居無定所，有逃亡及反覆實施犯罪的疑慮，因此聲請羈押禁見，法院已裁准。

香港 機票 桃園國際機場

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