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台罕見女槍手 夫教唆小三殺妻雙落網 妻腹部中彈無大礙

記者翁至成廖炳棋／台北13日電
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女子易婉珍（右二）無經濟能力，平時靠男友陳志成金援，疑因感情因素，竟對陳妻開槍。...
女子易婉珍（右二）無經濟能力，平時靠男友陳志成金援，疑因感情因素，竟對陳妻開槍。(記者翁至成／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

台北中正區發生槍擊案，陳志成疑因婚姻糾紛教唆女友易婉珍開槍射妻，警方迅速逮人並查獲槍彈，妻子受傷但無生命危險。

台北市中正區11日發生槍擊案，警方查出，男子陳志成與妻子失和，竟教唆交往中的48歲女友易婉珍開槍射殺妻子，易女因經濟全靠陳男接濟，疑怕失去金援答應犯案，成為台灣治安史上罕見的女槍手。市警中正二分局一日內拘提兩人，起出改造槍、彈及犯案衣物，昨依殺人未遂、槍砲等罪將陳嫌移送台北地檢署，檢方聲押禁見獲准；易女今日詢後移送。

警方調查，陳（50歲）承包防水工程，與趙姓陸配（49歲）結婚多年，育有一男一女，但夫妻不睦。

陳不滿妻子未協助工程工作，趙女則不滿丈夫在外另結新歡，雙方常在住處爭吵。

陳自去年起與妻子分居，並提離婚訴訟，轄區思源街派出所多次接獲糾紛報案，也曾協助聲請保護令，但法院尚未核發。

陳在網路結識易女，交往後在新北市中和區租屋同居，易女因誤以為自己遭通緝，不敢外出工作，生活開銷全靠陳接濟，加上陳時常向易女抱怨遭妻子欺負、無法回家看小孩，曾提及希望易女替他「動手」，易女知道住家有槍，疑因經濟依賴，決定替男友「出頭」。

易婉珍案發前數日曾到陳男位於中正區的住處探點，掌握趙女作息，11日下午2時許，埋伏等待約十分鐘，見趙女出門打工，剛下住家一樓門口，趁機近距離開槍。趙女伸手阻擋，右上臂及腹部中彈，送醫後無生命危險。

易女犯後搭陳志成接應車輛逃往中永和一帶，她下車變裝，陳隨後獨自開車南下，易女則搭捷運躲到三重友人住處，專案小組前晚6時許在國道泰安休息站攔下陳，昨日上午10時前往三重，破門逮捕易女。

警方押解易婉珍至捷運景安站旁停車場，在貨櫃屋下起獲一把改造手槍、十發子彈，並從垃圾場找回被丟棄的犯案衣物。

警方發現，易女將槍枝藏在絨毛熊娃娃內，還說「之前就這樣藏，都沒被發現」；經檢鑑，槍管上的滅音器無消音效果，僅是裝飾；易女落網後情緒不穩、頻頻哭泣，無法製作筆錄，警方今日詢後再移送北檢偵辦。

北市一名高階警官表示，台灣女性持槍傷人案例不多，2005年嘉義曾發生簡碧燕槍殺角頭男友案，簡碧燕無法忍受已婚男友陳志昇指責她到PUB上班，趁陳熟睡，拿手槍直接朝陳左額頭開一槍，被依家暴殺人罪判刑14年。雖無法百分百認定易婉珍是治安史上第一位女槍手，槍手應考量是否對價、相識等受僱因素，不過此次易婉珍替男友開槍，在治安史上確實罕見。

精華 FAQ

  • 警方指出，陳志成因與妻子長期失和、分居及離婚訴訟等因素，疑不滿婚姻與家庭問題，遂教唆交往中的易婉珍持槍行兇，目標是射殺妻子。

  • 警方調查顯示，易女生活開銷幾乎都靠陳男接濟，且疑因誤以為自己遭通緝不敢工作，長期經濟依賴下，擔心失去金援，才答應替男友出頭犯案。

  • 專案小組在案發後迅速追查，先在國道泰安休息站攔下陳男，再前往三重破門逮捕易女，並起出改造手槍、10發子彈與被丟棄的犯案衣物。

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