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交往時簽愛情契約不得靠近異性 男以女違約涉逼性交20次

記者邱瑞杰／基隆13日電
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高男與女子簽愛情契約，約定不得與異性靠近，女方違反約定便要與他發生性行為。檢方查...
高男與女子簽愛情契約，約定不得與異性靠近，女方違反約定便要與他發生性行為。檢方查出高男涉嫌恫嚇女子與他發生20次性行為，依強制性交罪嫌起訴。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

高姓男子與交往女子簽下愛情契約後，藉違約恐嚇逼迫對方發生20次性行為，並假扮第三人發送威脅訊息，遭基隆地檢署依強制性交與恐嚇罪起訴。

高姓男子與女子交往時簽愛情契約，約定不得與異性靠近，女方若違反約定，便要與他發生性行為。高男涉嫌以此恫嚇女子與他發生20次性行為，還在網路扮演第三人恐嚇女方。檢方偵辦後，依強制性交、恐嚇罪嫌起訴高男。

檢方起訴指出，高男與被害女子交往期間，兩人簽立愛情契約，內容包括雙方應在一起不離不棄，且不得與異性靠近，若女子違反約定內容，即應與高男發生性行為，否則可能危及生命安全。

檢警查出，兩人感情生變後，高男多次以女方違反合約為由，恫嚇女方若不與他發生性行為，將把契約內容洩漏給其他人知道。被害女子心生畏懼，從2019年至2024年10月14日間，高男在仁愛區的一家飯店、一處公共廁所和中正區的一家飯店內，與被害女子發生20次性行為。

高男還透過通訊軟體LINE和IG，用不同暱稱冒稱第三人，扮演欲對被害女子不利人士，傳訊息她出言恐嚇。2024年9月7日，高男以LINE傳送「那個人後天就會去你家」、「我說了人家能調查你，也能把你殺了」等訊息給被害女子，使她心生畏懼，擔心生命發生危險。

警方接獲報案，通知高男到案說明，釐清涉案手法後，將全案函送法辦。基隆地檢署檢察案偵查後，認定高男涉犯20次刑法第221條第一項強制性交罪、一次刑法第305條恐嚇危害安全罪，應分論併罰。

精華 FAQ

  • 檢方指出，契約要求雙方在一起不離不棄、不得與異性靠近，若女子違反約定，就要與高男發生性行為，否則可能危及生命安全，成為後續恐嚇手段。

  • 兩人感情生變後，高男多次以女方違反合約為由威脅，聲稱若不與他發生性行為，就要把契約內容洩露給他人知道，使女子心生畏懼並屈從。

  • 基隆地檢署偵辦後，認定高男涉犯20次刑法第221條第1項強制性交罪，以及1次刑法第305條恐嚇危害安全罪，並依法分論併罰提起公訴。

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