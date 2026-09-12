陽明山驚見白骨 台男懷疑女友劈腿勒斃棄屍 還一度裝傻稱不知她去向

周姓男子8月16日開車帶鄭姓女友離開住處，期間前往淡水、三芝、士林區，疑感情糾紛吵架，氣憤持童軍繩殺害女友，棄屍陽明山上。（記者翁至成／翻攝）

台北市士林區陽明山發生殺人棄屍案。周姓男子懷疑鄭姓女友在外跟其他男生交往，上月跟鄭女出遊時爆發口角，竟殘忍持童軍繩勒斃後棄屍陽明山，鄭女胞妹因無法聯繫上姊姊而報警。士林警方隨後先找上周男，他稱「我們吵架，她中途下車不知去向」，被帶回調查，警方把握時間偵辦，發現周男開車上陽明山停留近三小時認定有鬼，懷疑鄭女這時被殺害，儘管起初搜尋無果，二度搜山時意外在草叢找到帶有殘屍的白色褲子和白骨才破案。

警方調查，打零工維生的37歲周男與在檳榔攤工作的39歲鄭女，數月前透過交友軟體認識交往，鄭女平時同住周男的新北市三重住處，兩人常因感情問題爭吵。8月16日上午，鄭女曾傳訊息向胞妹透露想分手，當晚又傳訊息說要跟周男出遊，隨後徹底失聯。

鄭女胞妹連日聯繫不上姊姊，不僅在臉書、Threads等社群平台張貼尋人啟事，隨後在9月5日至新北市蘆洲分局報案失蹤。

新北警方發現手機最後定位是在北市士林區，家屬在9月10日晚間10時許前往士林分局文林派出所報案求助。

士林警方獲報不敢大意，立即成立專案小組，11日凌晨3時許前往周男三重住處附近將他帶回調查，周男起初裝傻辯稱兩人當天有同遊，但因大吵，鄭女中途負氣下車「不知去向」，不過始終無法具體說明下車地點。

專案小組持續調監視器畫面，兩人8月16日開車離開三重後，足跡遍及淡水、三芝、陽明山、基隆等地，直到17日凌晨3時許周男獨自返家，未見鄭女下車；其中，周男開車停留在陽明山區長達兩至三小時，時間異常過長，警方研判鄭女這時遭到不測。

士林警方隨即發動搜山，起初搜尋未果，二度搜山擴大人力縮小範圍，警方11日下午5時45分意外在平菁街產業道路草叢內發現鄭女當天出遊身穿的白色褲子，隨後尋獲鄭女遺體，多處已風化成白骨，也在場找到涉案用童軍繩。

警方隨後在11日下午6時許，在士林警分局拘提周男，周男見遺體被發現，心虛突破防線，坦承因不滿鄭女跟其他男生接觸、懷疑有「多個交往對象」，一時氣憤拿出繩子勒斃棄屍；而當天出遊的豐田汽車，警方發現周男在案發約五天後便將車子轉賣，意圖滅證，警詢後依殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。

周姓男子（藍衣者）8月16日開車帶鄭姓女友離開住處，期間前往淡水、三芝、士林區，疑感情糾紛吵架，氣憤持童軍繩殺害女友，棄屍陽明山上。（記者翁至成／翻攝）

周姓男子8月16日開車帶鄭姓女友（紅圈者）離開住處，期間前往淡水、三芝、士林區，疑感情糾紛吵架，氣憤持童軍繩殺害女友，棄屍陽明山上。（記者翁至成／翻攝）