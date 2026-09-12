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陸妻在台打離婚官司 保護令尚未核發先遭槍擊 監視器拍到女槍手

記者翁至成廖炳棋／台北12日電
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台北市中正區水源路巷弄11日下午發生槍擊案。（記者翁至成／攝影）
台北市中正區水源路巷弄11日下午發生槍擊案。（記者翁至成／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北中正區發生女槍手近距離開槍案，49歲趙女中彈送醫無大礙，警方循監視器與車牌逮捕接應的丈夫，持續追查在逃槍手與槍枝。

台北市中正區螢橋國中後方的水源路29巷，11日下午發生槍擊案，49歲趙姓女子出家門不久，突遭槍手近距離開一槍，趙女腹部中彈，送醫沒有生命危險，警方擴大調閱監視器畫面，發現有一幕拍到槍手清晰正臉，經辨識是一名年約40歲的女子，她開槍後跳上趙女丈夫名下的坐車逃逸；專案小組以車追人，稍早在泰安休息站抓到趙女丈夫，惟槍手仍在逃。

中正二警方下午2時14分獲報，到場時犯嫌已逃逸，在場採集到2枚彈殼，經檢視其中1枚未擊發，現場留下大片血跡，調閱監視器畫面雖未拍到開槍經過，但有拍到槍手逃逸動線。

該名槍手身穿黑色連身雨衣、戴白帽，到場後約「埋伏」等待5至10分鐘左右，見趙女現身直接開槍，犯案後走原路線離開，並跳上一輛坐車逃逸，全案報請台北地檢署指揮，朝殺人未遂、槍砲等罪嫌偵辦。

警方調查，趙女跟丈夫陳姓男子育有一男一女，但兩人感情不睦，長期因生活瑣事爆發衝突，雙方去年就分居，目前正在打離婚官司，趙女雖向法院申請保護令，但至今尚未核發；轄區派出所也曾接獲多次兩人糾紛報案，最近一次約在3個月前。

警方根據車牌資訊以車追人，稍早在國道泰安休息站逮捕開車接應共犯陳姓丈夫，不過現場未查獲搭車的槍手，目前全力追查槍手和槍枝下落。

精華 FAQ

  • 案件發生在台北市中正區螢橋國中後方的水源路29巷，49歲趙姓女子出門不久即遭近距離開槍，腹部中彈送醫後沒有生命危險。

  • 監視器拍到槍手清晰正臉，警方辨識出是一名約40歲女子；她犯案後沿原路離開，並跳上趙女丈夫名下車輛逃逸，警方再以車追人。

  • 趙女與陳姓丈夫長期感情不睦，去年已分居，正在打離婚官司，雖申請保護令但尚未核發；警方已在泰安休息站逮捕開車接應的丈夫，槍手仍在逃。

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