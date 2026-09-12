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看守424噸黃金 憲兵爆集體簽賭 央行：庫區安全無虞

台灣新聞組／台北12日電
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負責戍守中央銀行黃金金庫的憲兵601連，傳出官兵涉及線上簽賭案。憲兵指揮部表示，...
負責戍守中央銀行黃金金庫的憲兵601連，傳出官兵涉及線上簽賭案。憲兵指揮部表示，單位幹部主動發掘，涉案人員已即時調離現職，並移送新北地檢署偵辦。圖為憲兵指揮部。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

負責看守央行文園黃金金庫的憲兵601連傳出集體線上簽賭，涉案官兵已被調離並移送偵辦；央行則表示庫區具多重安控，黃金儲備安全無虞。

負責戍守中央銀行黃金金庫的憲兵601連，傳出官兵大規模涉及線上簽賭案，有多名官兵遭移送法辦。憲兵指揮部表示，單位幹部主動發掘，涉案人員已即時調離現職，並依「刑懲併行」懲處並移送新北地檢署偵辦，同時將加強官兵軍紀、法治教育。

本報系聯合報報導，俗稱新店金庫連的憲兵205指揮部601連，長期戍守貯存央行儲備黃金的「文園」金庫，媒體報導，傳出官兵大規模涉及線上簽賭案，有7名官兵遭查出移送法辦，據傳還有十多名官兵也涉案。

據了解，憲兵金庫連有官兵以一個拉一個的老鼠會方式，利誘同袍一起進行透過線上遊戲「明星三缺一」進行賭博，事後利用通訊軟體結算金額後現金支付，不少連上士官兵為此欠債。除了涉案官兵已移送法辦外，由於傳出還有漏網之魚，憲兵指揮部正擴大清查，並將有疑慮的官兵調離單位。

憲兵指揮部表示，所屬官兵日前於營內使用手機遊玩線上博弈遊戲，經單位幹部主動查察發掘，針對涉案人員即時調離現職，並依「刑懲併行」辦理適懲及移送新北地檢署偵辦。

據了解，金庫營區中，除了有百名憲兵戍守外，央行也有派員在金庫值班，鑰匙與密碼分別由專人保管，要通過五道關卡才能進入金庫內部。金庫大門配備警鈴、防炸鋼板、震動感應器等保全措施，並有空調及溫溼度調節，確保國家重要金融資產。

台北中國時報報導，央行昨強調，文園庫區設有層層安全監控，包括多重門禁管制、即時影像監視及警報連動等科技監控系統。該行相關稽核單位每年也不定期辦理文園庫區安全查核，現有庫儲黃金安全無虞。

新店金庫連負責戍守位於新店新烏路上的央行國家金庫，外觀隱密低調，營區內挖空山洞，設有大型隧道，並放置超過424噸的黃金，總價值超過1.7兆新台幣，主要作為新台幣的發行準備，堪稱國家最重要金脈。新店金庫連也是除總統府憲兵211營以外，人員編制數量最充實的單位，駐防憲兵除本身薪餉，還享有央行年節撥補的福利金，優於許多官兵而被戲稱為「領雙餉」。

精華 FAQ

  • 事件發生在負責戍守央行黃金金庫的憲兵205指揮部601連，主要爭議是多名官兵涉嫌透過線上遊戲進行賭博，並以通訊軟體結算金額後以現金支付。

  • 憲兵指揮部表示，涉案人員是經單位幹部主動查察發掘後，立即調離現職，並依「刑懲併行」辦理懲處，同時移送新北地檢署偵辦，並將加強軍紀與法治教育。

  • 央行指出，文園庫區設有多重門禁管制、即時影像監視與警報連動等科技監控系統，稽核單位也會不定期查核，因此現有庫儲的424噸黃金安全無虞。

央行

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