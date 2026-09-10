曾誇陳時中酒量 醫師陳世瑀收回扣判6年 拖2年不入監…跑了

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中 在疫情 期間同席飲酒、高歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，17年前擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取(台幣，下同，約40.1萬美元)回扣被判刑6年，卻多次變換戶籍地聲請暫緩執行，執行傳票 始終無法有效送達，陳不斷具狀聲請暫緩執行，至今2年未發監，定讞至今兩年仍未發監。新北地檢署確認陳人間蒸發無法執行，沒入保證金發布通緝。

據了解，原名陳識中的陳世瑀在貪汙案定讞後，曾在台北、宜蘭兩地間更換戶籍地址，最後戶籍落在宜蘭，新北檢囑託宜蘭地檢署代為執行，檢方多次傳喚、拘提，最後確認他已失蹤。

另外，陳世瑀先前在桃園、新北皆有涉案，各以10萬元交保，他失蹤後檢方認為洪姓、黃姓具保人經合法通知，未遵期通知或帶陳到案執行，聲請沒入共20萬元保證金，高等法院日前也裁准沒入黃的10萬元保證金。

2009年間，陳世瑀利用身為心臟內科主任，負責籌措醫院成立心導管中心，藉由高階心臟彩色超音波儀等採購案，收取三家廠商各5至1155萬元不等回扣，其中200萬元分次匯入當時還是女友的妻子帳戶。

陳世瑀被依收受賄賂、洗錢等5罪各處10月至2年4月不等徒刑定讞，法院定執行刑為6年，不料陳除變更戶籍，還不斷具狀聲請暫緩執行，技術性延後發監長達兩年。檢方經依法傳喚、拘提未果，認定陳已逃匿。

陳世瑀先前經桃園地方法院命10萬元交保，由洪姓具保人繳交後，讓陳獲釋放；陳又另案犯貪汙案，經新北地檢署命10萬交保，黃姓具保人繳交保證金後，陳也獲釋放。

檢方認為洪姓、黃姓具保人經合法通知，也沒有遵期通知或帶陳世瑀到案接受執行，聲請沒入共20萬元保證金，新北地方法院裁准全額沒入，兩人不服提抗告，高院撤銷沒入洪的保證金，僅裁准沒入黃的10萬元保證金。