我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

曾誇陳時中酒量 醫師陳世瑀收回扣判6年 拖2年不入監…跑了

記者蔣永佑林孟潔／新北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中疫情期間同席飲酒、高歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，17年前擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取(台幣，下同，約40.1萬美元)回扣被判刑6年，卻多次變換戶籍地聲請暫緩執行，執行傳票始終無法有效送達，陳不斷具狀聲請暫緩執行，至今2年未發監，定讞至今兩年仍未發監。新北地檢署確認陳人間蒸發無法執行，沒入保證金發布通緝。

據了解，原名陳識中的陳世瑀在貪汙案定讞後，曾在台北、宜蘭兩地間更換戶籍地址，最後戶籍落在宜蘭，新北檢囑託宜蘭地檢署代為執行，檢方多次傳喚、拘提，最後確認他已失蹤。

另外，陳世瑀先前在桃園、新北皆有涉案，各以10萬元交保，他失蹤後檢方認為洪姓、黃姓具保人經合法通知，未遵期通知或帶陳到案執行，聲請沒入共20萬元保證金，高等法院日前也裁准沒入黃的10萬元保證金。

2009年間，陳世瑀利用身為心臟內科主任，負責籌措醫院成立心導管中心，藉由高階心臟彩色超音波儀等採購案，收取三家廠商各5至1155萬元不等回扣，其中200萬元分次匯入當時還是女友的妻子帳戶。

陳世瑀被依收受賄賂、洗錢等5罪各處10月至2年4月不等徒刑定讞，法院定執行刑為6年，不料陳除變更戶籍，還不斷具狀聲請暫緩執行，技術性延後發監長達兩年。檢方經依法傳喚、拘提未果，認定陳已逃匿。

陳世瑀先前經桃園地方法院命10萬元交保，由洪姓具保人繳交後，讓陳獲釋放；陳又另案犯貪汙案，經新北地檢署命10萬交保，黃姓具保人繳交保證金後，陳也獲釋放。

檢方認為洪姓、黃姓具保人經合法通知，也沒有遵期通知或帶陳世瑀到案接受執行，聲請沒入共20萬元保證金，新北地方法院裁准全額沒入，兩人不服提抗告，高院撤銷沒入洪的保證金，僅裁准沒入黃的10萬元保證金。

精華 FAQ

  • 他在擔任台北縣立醫院心臟內科主任期間，利用採購醫材職務機會收受廠商回扣，涉及收受賄賂與洗錢等5罪，法院最終定執行刑為6年。

  • 他在判決定讞後多次變更戶籍地，並不斷具狀聲請暫緩執行，導致執行傳票難以送達；檢方依法傳喚與拘提都未成功，最後認定他已逃匿。

  • 陳世瑀先後有洪姓與黃姓具保人各繳10萬元讓他交保，檢方認為兩人未依法通知或帶人到案，聲請沒入共20萬元；高院後來僅裁准沒入黃的10萬元。

疫情 陳時中 傳票

上一則

撇竹北破局效應 黃國昌稱嘉市藍白合非常堅固

下一則

剪集會護欄鋼索「不符危難情狀」 綠委鍾佳濱遭起訴

延伸閱讀

高金素梅涉貪「核心被告」張俊傑跑了 北院發布通緝到2059年

高金素梅涉貪「核心被告」張俊傑跑了 北院發布通緝到2059年
陳雪生涉護航油料運輸200萬交保 另涉親友詐領助理費

陳雪生涉護航油料運輸200萬交保 另涉親友詐領助理費
中天前主播林宸佑案外案 衛福部女員工涉當共諜遭訴 檢求刑12年

中天前主播林宸佑案外案 衛福部女員工涉當共諜遭訴 檢求刑12年
新北藥師對工讀女大生飲水下藥 辯「測試藥效」羈押禁見

新北藥師對工讀女大生飲水下藥 辯「測試藥效」羈押禁見

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？