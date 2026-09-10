家屬求重判…93歲婆婆遺體拋淡水河 陸媳判1年
陸籍殷姓婦人去年驚見年邁婆婆陳屍家中，竟將遺體裝入行李，搭乘捷運到淡水站外淡水河畔拋屍，士林地檢署依遺棄屍體罪起訴。士林地院今判她1年徒刑。
士林地院表示，殷婦（40歲）2025年8月5日下午2時許至翌日下午1時許間，在新北市淡水區住處發現93歲王姓婆婆已死，竟將遺體裝入行李箱，拖至北捷關渡站，搭乘捷運到淡水站，在站外河邊將王拋屍後離去。
家人發現婆婆失蹤，報警尋人。警方8月26日上午9時接獲通報，有人在淡水區中正東路河岸邊淨灘時發現零星骨骸，清查比對後確認是王老婆婆遺骨。
法官審酌殷婦見婆婆往生，不思通知家屬依循習俗將遺體埋葬，竟將遺體拖至淡水河恣意棄置，欠缺對生命延續與終結的尊重，使往生者無法安葬、使家屬無法追思逝者；考量殷婦犯後坦承犯行，態度尚可，依遺棄屍體罪判刑1年。
據悉，王老婆婆育有2子、5女，各自成家，小兒子先前赴陸工作，與殷婦結婚，後來改至越南工作，去年初才將妻子接回台灣生活，婆媳兩人同住淡水公寓。
家屬去年8月6日發現婆婆失蹤，報警並上網貼文求助仍無果，8月17日發現殷婦將行李箱水洗後晾乾，覺得可疑再度報警調查。警方調閱監視器畫面，發現殷婦8月6日拖著行李箱到北捷淡水站外河濱公園徘徊，直至下午5時才離開，懷疑她涉有重嫌。
警方8月19日重回王婦家中採證，仍未發現血跡、打鬥、破壞等跡象，直到8月23日才突破殷婦心防。她稱8月5日下午發現婆婆不知何故猝死，擔心被責怪沒將長輩顧好，不知如何處置，伴屍一夜後決定棄屍。
殷婦偵查中坦承犯行，士林地檢署檢察官清查相關筆錄、勘查報告、法醫鑑定書、監視器畫面，認定她涉刑法「遺棄屍體罪」，今年5月偵結起訴。
法院審理期間，殷婦指稱婆婆生前健康狀況不穩、已臥病在床，但家屬批她說謊，指死者失蹤前還曾外出運動，請法院重判，法官則提醒審理範圍為遺棄屍體部分。
法院認定她在發現93歲婆婆死亡後，未通知家屬處理後事，反而將遺體裝入行李箱運到淡水河畔棄置，構成遺棄屍體罪，因此判處1年徒刑。 家屬報案尋人後，警方調閱監視器，發現殷婦拖著行李箱到淡水站外河濱公園徘徊；之後又在河岸發現零星骨骸，比對後確認是失蹤的王姓婆婆。 家屬發現婆婆失蹤後曾報警並上網協尋，後來認為殷婦說法可疑而再度報警，並在審理中要求法院重判；不過法官表示本案審理範圍僅限遺棄屍體部分。
精華 FAQ
法院認定她在發現93歲婆婆死亡後，未通知家屬處理後事，反而將遺體裝入行李箱運到淡水河畔棄置，構成遺棄屍體罪，因此判處1年徒刑。
家屬報案尋人後，警方調閱監視器，發現殷婦拖著行李箱到淡水站外河濱公園徘徊；之後又在河岸發現零星骨骸，比對後確認是失蹤的王姓婆婆。
家屬發現婆婆失蹤後曾報警並上網協尋，後來認為殷婦說法可疑而再度報警，並在審理中要求法院重判；不過法官表示本案審理範圍僅限遺棄屍體部分。
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