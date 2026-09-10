我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

家屬求重判…93歲婆婆遺體拋淡水河 陸媳判1年

記者李隆揆／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸籍殷姓婦人去年驚見年邁婆婆陳屍家中，竟將遺體裝入行李，搭乘捷運到淡水站外淡水河...
陸籍殷姓婦人去年驚見年邁婆婆陳屍家中，竟將遺體裝入行李，搭乘捷運到淡水站外淡水河畔拋屍，士林地檢署依遺棄屍體罪起訴，士林地院今判她1年徒刑。（記者李隆揆／攝影）

陸籍殷姓婦人去年驚見年邁婆婆陳屍家中，竟將遺體裝入行李，搭乘捷運到淡水站外淡水河畔拋屍，士林地檢署依遺棄屍體罪起訴。士林地院今判她1年徒刑。

士林地院表示，殷婦（40歲）2025年8月5日下午2時許至翌日下午1時許間，在新北市淡水區住處發現93歲王姓婆婆已死，竟將遺體裝入行李箱，拖至北捷關渡站，搭乘捷運到淡水站，在站外河邊將王拋屍後離去。

家人發現婆婆失蹤，報警尋人。警方8月26日上午9時接獲通報，有人在淡水區中正東路河岸邊淨灘時發現零星骨骸，清查比對後確認是王老婆婆遺骨。

法官審酌殷婦見婆婆往生，不思通知家屬依循習俗將遺體埋葬，竟將遺體拖至淡水河恣意棄置，欠缺對生命延續與終結的尊重，使往生者無法安葬、使家屬無法追思逝者；考量殷婦犯後坦承犯行，態度尚可，依遺棄屍體罪判刑1年。

據悉，王老婆婆育有2子、5女，各自成家，小兒子先前赴陸工作，與殷婦結婚，後來改至越南工作，去年初才將妻子接回台灣生活，婆媳兩人同住淡水公寓。

家屬去年8月6日發現婆婆失蹤，報警並上網貼文求助仍無果，8月17日發現殷婦將行李箱水洗後晾乾，覺得可疑再度報警調查。警方調閱監視器畫面，發現殷婦8月6日拖著行李箱到北捷淡水站外河濱公園徘徊，直至下午5時才離開，懷疑她涉有重嫌。

警方8月19日重回王婦家中採證，仍未發現血跡、打鬥、破壞等跡象，直到8月23日才突破殷婦心防。她稱8月5日下午發現婆婆不知何故猝死，擔心被責怪沒將長輩顧好，不知如何處置，伴屍一夜後決定棄屍。

殷婦偵查中坦承犯行，士林地檢署檢察官清查相關筆錄、勘查報告、法醫鑑定書、監視器畫面，認定她涉刑法「遺棄屍體罪」，今年5月偵結起訴。

法院審理期間，殷婦指稱婆婆生前健康狀況不穩、已臥病在床，但家屬批她說謊，指死者失蹤前還曾外出運動，請法院重判，法官則提醒審理範圍為遺棄屍體部分。

精華 FAQ

  • 法院認定她在發現93歲婆婆死亡後，未通知家屬處理後事，反而將遺體裝入行李箱運到淡水河畔棄置，構成遺棄屍體罪，因此判處1年徒刑。

  • 家屬報案尋人後，警方調閱監視器，發現殷婦拖著行李箱到淡水站外河濱公園徘徊；之後又在河岸發現零星骨骸，比對後確認是失蹤的王姓婆婆。

  • 家屬發現婆婆失蹤後曾報警並上網協尋，後來認為殷婦說法可疑而再度報警，並在審理中要求法院重判；不過法官表示本案審理範圍僅限遺棄屍體部分。

遺體

上一則

防豬瘟 台審計部報告：豬場稽查、邊境裁罰都有漏洞

下一則

中火爭議／盧秀燕：增氣拆煤一比一發照 台電：持續減煤

延伸閱讀

發生關係時被諷「不行」 貴陽男掐死妻 支解、水煮後拋屍

發生關係時被諷「不行」 貴陽男掐死妻 支解、水煮後拋屍
新北藥師對工讀女大生飲水下藥 辯「測試藥效」羈押禁見

新北藥師對工讀女大生飲水下藥 辯「測試藥效」羈押禁見
中女留學生在韓遭分屍 兇嫌是同鄉 教解剖學、任職骨科醫院

中女留學生在韓遭分屍 兇嫌是同鄉 教解剖學、任職骨科醫院
淡水藥師下藥案再傳4女受害 1女遭性侵、3女遭性騷擾

淡水藥師下藥案再傳4女受害 1女遭性侵、3女遭性騷擾

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？