花蓮夫妻檔參選議員和鄉長 雙雙涉賄遭聲押

花蓮秀林鄉長、下屆縣議員參選人王玫瑰（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記者王燕華／攝影)

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民分別參選下屆縣議員及鄉長，檢調偵辦兩人涉嫌以現金、禮品、免費餐會等方式賄選，昨天搜索秀林鄉公所及8處地點，帶回王、胡等人，漏夜偵訊後，依涉及選罷法投票行賄等罪嫌重大，聲請羈押。王玫瑰昨天深夜被移送到地檢署時，僅表示尊重司法。

王玫瑰年底兩屆任滿將卸任，交棒給丈夫胡智民選鄉長，她則改選縣議員。花蓮檢調接獲檢舉，懷疑秀林鄉公所將部分地方回饋金以公益為名，撥給慈善單位小太陽基金會，再由基金會徐姓負責人把錢用在讓胡智民辦餐敘，涉嫌以免費餐會宴客，及現金、禮品買票行賄。

檢察官江昂軒昨指揮花蓮縣調查站、東機站、花蓮縣刑大及各警分局、移民署花蓮縣專勤隊等單位，持搜索票到秀林鄉公所及王玫瑰住處等8個地點搜索，帶回王玫瑰、胡智民、小太陽基金會徐姓負責人、鄉公所人員及20多位鄉民。

徐姓負責人及王玫瑰、胡智民昨晚10時後陸續被移送到花蓮地檢署複訊。檢察官訊問後，認為3人均涉犯選罷法法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向花蓮地院聲請羈押禁見，其餘被告均請回。

花蓮秀林鄉長參選人胡智民（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記者王燕華／攝影)

小太陽基金會徐姓負責人（左）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記者王燕華／攝影)