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花蓮夫妻檔參選議員和鄉長 雙雙涉賄遭聲押

記者王燕華／花蓮即時報導
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花蓮秀林鄉長、下屆縣議員參選人王玫瑰（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記...
花蓮秀林鄉長、下屆縣議員參選人王玫瑰（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記者王燕華／攝影)

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民分別參選下屆縣議員及鄉長，檢調偵辦兩人涉嫌以現金、禮品、免費餐會等方式賄選，昨天搜索秀林鄉公所及8處地點，帶回王、胡等人，漏夜偵訊後，依涉及選罷法投票行賄等罪嫌重大，聲請羈押。王玫瑰昨天深夜被移送到地檢署時，僅表示尊重司法。

王玫瑰年底兩屆任滿將卸任，交棒給丈夫胡智民選鄉長，她則改選縣議員。花蓮檢調接獲檢舉，懷疑秀林鄉公所將部分地方回饋金以公益為名，撥給慈善單位小太陽基金會，再由基金會徐姓負責人把錢用在讓胡智民辦餐敘，涉嫌以免費餐會宴客，及現金、禮品買票行賄。

檢察官江昂軒昨指揮花蓮縣調查站、東機站、花蓮縣刑大及各警分局、移民署花蓮縣專勤隊等單位，持搜索票到秀林鄉公所及王玫瑰住處等8個地點搜索，帶回王玫瑰、胡智民、小太陽基金會徐姓負責人、鄉公所人員及20多位鄉民。

徐姓負責人及王玫瑰、胡智民昨晚10時後陸續被移送到花蓮地檢署複訊。檢察官訊問後，認為3人均涉犯選罷法法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向花蓮地院聲請羈押禁見，其餘被告均請回。

花蓮秀林鄉長參選人胡智民（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記者王燕華／攝...
花蓮秀林鄉長參選人胡智民（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記者王燕華／攝影)

小太陽基金會徐姓負責人（左）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記者王燕華／攝影...
小太陽基金會徐姓負責人（左）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。(記者王燕華／攝影)

精華 FAQ

  • 檢調認定兩人涉嫌在參選鄉長與縣議員過程中，以現金、禮品及免費餐會方式進行投票行賄，疑違反選罷法第99條第1項，因而遭聲請羈押。

  • 檢方懷疑秀林鄉公所將部分地方回饋金以公益名義撥給小太陽基金會，再由負責人將資金用於替胡智民辦餐敘，進一步包裝成餐會與送禮買票。

  • 檢方搜索秀林鄉公所等8處，帶回王玫瑰、胡智民、基金會徐姓負責人及多名相關人員；訊後認為3人罪嫌重大，並有逃亡與串證之虞，當庭逮捕聲押。

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