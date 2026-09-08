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淡水藥師下藥案再傳4女受害 1女遭性侵、3女遭性騷擾

記者黃子騰／新北8日電
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淡水某藥局藥師涉持民眾回收的鎮靜安眠藥物，在工讀女大生水壺內下藥。圖為鎮定劑、安...
淡水某藥局藥師涉持民眾回收的鎮靜安眠藥物，在工讀女大生水壺內下藥。圖為鎮定劑、安眠藥等管制藥品。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

新北淡水陳姓藥師涉嫌對女工讀生下藥並涉多項性犯罪，檢警追查後又發現另有4名女員工受害，法院已裁定羈押禁見。

新北市淡水陳姓藥師被控對工讀的一名女大學生下藥，士林地檢署認為涉加重強制性交未遂等罪嫌重大，6日聲押禁見獲准。檢警持續清查赫然發現，還有1名前女員工遭性侵、3名前女員工遭性騷擾，目前警方已連繫4名被害人做筆錄釐清案情。

據了解，遭下藥的女大學生在陳男的藥局打工近1年，上月26日目擊陳打開她水杯，後來喝水發現味道苦澀且呈白色混濁狀、杯底留有粉末，出現頭暈、心跳加快、意識模糊，陳提議載她返家，她拒絕後自行返家即斷片，28日由家人陪同帶水杯報案。

警方初篩飲水有苯二氮平類陽性反應，29日搜索藥局發現監視器被格式化疑滅證，透過雲端及手機備份發現陳對女子水杯投放藥物動作的影像，陳坦承下藥，稱只是想測試過期藥物藥效，詢後被依毒品罪嫌函送。

士檢檢察官主動分案調查，5日指揮警方拘提陳，搜索陳的藥局及住處，訊後認陳涉嫌欺瞞使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂、傷害等罪，6日聲押禁見，法院裁定羈押禁見。

檢警持續偵辦發現，陳男曾對聘僱的1名女大生性侵，還對另外3名女大生性騷擾，目前警方已通知被害人製作筆錄，並擴大清查是否還有其他被害人。

精華 FAQ

  • 他被指控在女工讀生的水杯中投放藥物，導致對方出現頭暈、心跳加快與意識模糊等症狀，檢方認為涉加重強制性交未遂等罪嫌重大。

  • 警方初篩發現飲水對苯二氮平類陽性，並查出店內監視器被格式化疑似滅證，後來透過雲端與手機備份影像，直接拍到投藥動作。

  • 檢警進一步清查發現，陳男過去曾對1名前女員工性侵，另有3名前女員工遭性騷擾，目前警方已聯繫4名被害人製作筆錄，並持續擴大追查。

性騷擾 藥局 性侵

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