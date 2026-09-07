租屋詐騙新招 假房東寄鑰匙「自行看房」 以認證逼轉帳

詐騙集團上網刊登租屋廣告，稱寄鑰匙供看房，傳送偽冒物流網路平台網址，以認證為由騙轉帳。(圖／台中市刑警大隊提供)

AI摘要 文章摘要整理： 詐騙集團結合租屋與假網拍話術，假稱可寄鑰匙自行看房，再以認證為由誘騙轉帳、買點數，近期專挑大學生與新鮮人下手。

出租房屋詐騙結合假網路拍賣出現新手法，詐騙集團 上網刊登租屋廣告，稱在外地不便帶看，可透過超商物流寄鑰匙供民眾自行看房，再傳送偽冒物流網路平台網址，假冒客服人員以認證為由要求轉帳；近期開學季大學生、社會新鮮人被害增加，刑事局提出示警。

警方調查，初入職場的一名24歲上班族女子想換租房屋，本月瀏覽Threads 一則台北市大安區套房出租廣告，內容稱全新裝潢含停車位，每月租金 1萬元(台幣，下同)，可申請租金補貼，她依廣告的LINE ID加入好友聯繫。

對方稱人在外縣市不便帶看，可透過超商物流寄鑰匙讓她自行看房，接著傳送偽冒「全家好賣＋」釣魚網址，她點擊填寫收件人姓名、手機門號、收件地址等資料送出，網頁顯示「未實名認證」，要求聯繫平台客服驗證銀行帳戶；她根據頁面的LINE ID加好友，依對方指示用網路銀行轉帳3萬元，再赴超商花2萬5000元買遊戲點數，傳序號及密碼給對方，又被要求轉帳3萬元以驗證名下其他帳戶，起疑報案驚覺受騙。

21歲楊姓男大學生7月瀏覽Threads租屋廣告，內容指台中市西屯區套房月租8000元，附全新家具與裝潢，他加LINE詢問，對方稱在小琉球經營民宿，將用「全家寄物＋」寄鑰匙，歹徒傳送釣魚網址後，自稱客服指他未實名認證導致房東全家帳號被封鎖，要求操作網銀匯款及提供無卡提款，騙走35萬元。

刑事局分析，傳統租屋詐騙是謊稱租屋，指租金低、屋況好、交通便利，房屋搶手，以預付訂金騙被害人在看屋前付款，收款斷絕聯繫；近年假網拍盛行上網誆稱販售或贈送物品，傳送偽冒物流平台網址給買家要求填資料，顯示交易失敗，假冒平台或銀行客服以認證為由誘使轉帳、買點數或供無卡提款。

刑事局表示，6月起出現兩者結合「假房東寄鑰匙」新話術，在臉書租屋社團等登廣告，開價低於行情，張貼AI生成或網路抓取精美裝潢照片，本月案件上升，財損多在3萬至10萬元；物流業者不會以認證要求匯款，租屋應現場看屋、核對身分，先簽約再付款。

詐騙集團上網刊登租屋廣告，稱寄鑰匙供看房，傳送偽冒物流網路平台網址，以認證為由騙轉帳。(圖／台中市刑警大隊提供)