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新北藥師下藥案再傳多女受害 1女被性侵、3女遭性騷擾

記者黃子騰／新北即時報導
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新北市淡水區陳姓藥師驚傳涉及1件性侵、3件性騷擾。（記者林昭彰／翻攝）
新北市淡水區陳姓藥師驚傳涉及1件性侵、3件性騷擾。（記者林昭彰／翻攝）

新北市淡水陳姓藥師被控對工讀的一名女大學生下藥，士林地檢署認為涉加重強制性交未遂等罪嫌重大，6日聲押禁見獲准。檢警持續清查赫然發現，還有1名前女員工遭性侵、3名前女員工遭性騷擾，目前警方已連繫4名被害人做筆錄釐清案情。

據了解，遭下藥的女大學生在陳男的藥局打工近1年，上月26日目擊陳打開她水杯，後來喝水發現味道苦澀且呈白色混濁狀、杯底留有粉末，出現頭暈、心跳加快、意識模糊，陳提議載她返家，她拒絕後自行返家即斷片，28日由家人陪同帶水杯報案。

警方初篩飲水有苯二氮平類陽性反應，29日搜索藥局發現監視器被格式化疑滅證，透過雲端及手機備份發現陳對女子水杯投放藥物動作的影像，陳坦承下藥，稱只是想測試過期藥物藥效，詢後被依毒品罪嫌函送。

士檢檢察官主動分案調查，前天指揮警方拘提陳，搜索陳的藥局及住處，訊後認陳涉嫌欺瞞使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂、傷害等罪，昨聲押禁見，法院裁定羈押禁見。

檢警持續偵辦發現，陳男曾對聘僱的1名女大生性侵，還對另外3名女大生性騷擾，目前警方已通知被害人製作筆錄，並擴大清查是否還有其他被害人。

新北市淡水區陳姓藥師對店內工讀的女大學生下藥。（記者林昭彰／翻攝）
新北市淡水區陳姓藥師對店內工讀的女大學生下藥。（記者林昭彰／翻攝）

精華 FAQ

  • 士林地檢署認定陳男涉加重強制性交未遂等罪嫌重大，指揮警方拘提並搜索後，向法院聲請羈押禁見，最後獲裁定羈押禁見，持續偵辦中。

  • 檢警清查後發現，陳男過去還曾對1名前女員工性侵，另外有3名前女員工遭性騷擾，目前警方已聯繫4名被害人製作筆錄，釐清相關案情。

  • 女大學生目擊陳男打開水杯後出現異常，送驗顯示苯二氮平類陽性；警方搜索時又發現監視器被格式化，後續透過雲端與手機備份取得下藥影像。

性騷擾 藥局 性侵

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