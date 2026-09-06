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29歲台男赴日當車手被捕 老翁遭詐2000萬日圓

編譯盧思綸／即時報導
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日媒報導，29歲台灣籍男子黎家唆涉嫌擔任假警察詐騙集團的取款車手，4日遭日本警方...
日媒報導，29歲台灣籍男子黎家唆涉嫌擔任假警察詐騙集團的取款車手，4日遭日本警方逮捕。圖為東京皇居附近一名員警執勤。(美聯社)

日本TBS電視台新聞網報導，日本北海道日高町近日破獲一起特殊詐騙案，一名80多歲男子先前已遭冒充警察、檢察官的詐騙集團騙走約2000萬日圓，向警方求助後配合展開「假裝上當」誘捕行動，警方4日當場逮捕一名涉嫌擔任車手、前來取款的29歲台灣籍男子。

日本警方表示，遭逮捕的是自稱公司主管的台灣籍男子黎家唆，涉嫌詐騙未遂。8月18日至9月4日期間，疑似共犯者多次致電居住在日高地區的一名80多歲男子，冒充警察、檢察官等身分，謊稱「為了證明未涉及犯罪，需要暫時保管現金」，要求男子準備現金。

受害男子此前已多次遭相同手法詐騙，累計損失約2000萬日圓。直到9月2日，他前往警察署諮詢後，案件才曝光，警方隨即決定採取假裝上當的方式誘捕詐騙集團成員。

依照詐騙集團指示，男子將現金放置在工作地點出入口附近。9月4日，黎姓男子前往日高町門別本町企圖取走現金時，遭事先埋伏在現場的員警制伏，並以現行犯逮捕。

黎姓男子接受調查時否認涉案，聲稱「不知道這是詐騙，是朋友拜託我去收一份禮物」。

警方研判，黎姓男子在詐騙集團中擔任負責收取現金的取款車手，目前正持續追查負責打電話等其他共犯。

精華 FAQ

  • 受害的80多歲男子向警方求助後，配合展開假裝上當的誘捕行動，將現金放在指定地點，警方則在現場埋伏，待取款人現身後立即制伏逮捕。

  • 警方研判，29歲的黎家唆是詐騙集團負責收取現金的車手，任務是前往指定地點取走被害人準備好的錢，再交由其他共犯處理。

  • 詐騙集團多次冒充警察和檢察官來電，謊稱為了證明未涉犯罪，需暫時保管現金，受害者在8月18日至9月4日期間依指示交付，累計損失約2000萬日圓。

日本 詐騙集團

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