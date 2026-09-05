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台北精舍傳命案後 又爆女信徒遭囚2年半 被打到失明、長短腳

記者蕭雅娟／台北5日電
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本名王江鎮的知名作家「王薀」，才因精舍蔡姓女會計命案一審被判12年；又被台北地檢...
本名王江鎮的知名作家「王薀」，才因精舍蔡姓女會計命案一審被判12年；又被台北地檢署查出涉囚虐蔣姓女信徒2年半。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台北精舍命案延燒，檢方再查出蔣姓女信徒遭囚禁逾2年半，期間被逼進食、毆打與羞辱，最終左眼失明、身體重傷，王薀與6名信徒遭起訴。

台北市精舍命案蔡姓女信徒被虐死亡，自居「上師」的知名作家王薀（本名王江鎮）一審判刑12年，此藏傳密宗團體竟對另一名蔣姓女信徒「關禁閉」逾2年，期間逼吃八寶粥、辣椒醬、甚至圍毆數小時，導致左眼失明，髖關節完全毀敗重傷害，台北地檢署昨依私行拘禁致重傷害、強盜罪起訴王男共7人。

同案起訴包括聽從王江鎮指示，處罰犯錯者的信徒幹子昀、愛爾蘭籍男子Alexander Syed、梁碧茵、姜芃妤、吳傍丹、吳慧珠等6人。

檢方調查，王江鎮領導宗教團體，自居上師，教義是「尊師即修行、違逆即墮落、懷疑即業障」，王男仿若「帝王」一人下令，百人為其群起，信徒絕對服從，尊崇王男如神佛。

調查顯示，2004年蔣女加入團體，王江鎮2014年離婚，怪罪蔣女沒回報開車載妻女去律師事務所，使他未能挽回離家出走的妻女，2021年因住處漏水、多處發霉再度怪罪蔣女要求賠償。

2022年6月，王江鎮為打消蔣女家人報警，安排蔣女與家人見面，之後展開長達2年多的拘禁，以讀書會6樓膠帶黏貼地板畫地為牢，或到精舍小房間「關禁閉」，24小時由值班信徒看管。

直到蔡女被虐死，王江鎮等人陸續收押，蔣女認為有「一線生機」，心中恐懼消散才趁隙逃脫，考量團體仍運作，曾被王江鎮、梁碧茵逼簽本票，最後在家人鼓勵下提告說出真相。

起訴指出，信徒批鬥辱罵蔣女不忠、不孝，令蔣女大喊「對不起」，喊到撕心裂肺，甚至在佛前發毒誓詛咒自己和家人，趴跪在地對空氣大喊「對不起」數小時。

期間蔣女僅能用冷水沖麥片、麵筋、罐頭、醬瓜罐頭果腹，長期營養不良，被迫穿尿布如廁；又被認為太瘦「強迫進食」，1天吃10罐八寶粥，曾吃到第8罐不堪負荷嘔吐，也曾被逼吃辣椒醬。

愛爾蘭籍信徒則長期毆打蔣女，致左眼受傷疼痛流淚，信徒僅供眼藥水使用，蔣女曾反應「光線更暗了」，卻延誤治療，放任左眼傷勢惡化，最後失明。

2023年，蔣女落跑犯大忌，王江鎮指示姜芃妤、幹子昀等5人圍毆數小時，蔣女被打斷腿，長達半年無法站起，被拘禁在非人道環境中，屈辱爬行移動，右側髖關節完全毀敗，兩腿長度相差5公分，無法正常行走。

精華 FAQ

  • 她被長期關禁閉、24小時有人看管，還被逼吃八寶粥、辣椒醬等食物，並遭批鬥辱罵、跪地道歉與圍毆，生活與行動都受到嚴密控制。

  • 她左眼因長期毆打與延誤治療而失明，右側髖關節完全毀敗，兩腿還出現5公分長短差，曾被打斷腿、半年無法站立，行走能力嚴重受損。

  • 檢方認定王江鎮指示信徒私行拘禁蔣女並造成重傷害，另涉強盜等罪，因此起訴王男及6名信徒共7人，案件已進入司法審理階段。

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