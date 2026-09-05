10萬美元找同學探機密 海軍退伍士官當共諜遭訴

台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為大陸地區派遣之人發展組織未遂等罪嫌，向台南高分院提起公訴。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 海軍退役馬姓中士疑遭中共吸收多年，企圖透過退役將領與現任海巡官員刺蒐台美日海洋事務機密，因未得逞遭台南高分檢起訴。

海軍退役馬姓中士17年前被大陸吸收，陸續介紹王姓退役少將與中共 官員聯繫，除蒐集公務機密外，也利用國中同學會LINE群組聯繫海巡署，蒐集台灣與美、日海洋事務交流計畫，但遭拒絕，台南高分檢昨依違反國安法發展組織未遂罪、違背職務行賄等罪起訴馬男。

檢方指出，馬男為海軍退役中士，因貪圖私利，2008年起受大陸地區化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對台灣海洋及巡防有關事務，在台發展刺蒐機密資料組織。

2021年初，馬男介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，交付王報酬4萬2100元(台幣，下同)，欲吸收王男刺蒐國防部 有關軍事作戰情報、海洋委員會與美國簽訂合作協議等公務機密資料，但王男拒絕而未達目的。

檢方指出，2023年起，馬男利用同學會LINE群組聯繫現任海巡署于姓科長，允諾按件給予最高10萬美元，及若順利配合可按月交付等同薪額報酬，並先交付5萬元及蒐密用工作手機一支，指使于男刺蒐台灣與美、日海洋事務交流計畫等機密資料，但于男同樣未配合。

新北憲兵隊、廉政署南調組接獲情資分別報請檢方指揮偵辦，經相當期間縝密蒐證，持搜索票前往馬男及相關人處所搜索，扣押工作手機、隨身碟、行賄現金5萬元，還有作為掩飾行賄金流互助會名單等關鍵證物。

檢方指出，馬男欲收集的海洋及巡防有關事務機密資料，涉及台灣防及海域安全維護，在當前國際地緣政治緊張狀態下，此類機密一旦外洩，足以影響台灣海域執法、與美、日等國際友方間互信關係、情資交流及專案任務推動，對國防安全造成深遠衝擊。