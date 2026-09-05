我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

10萬美元找同學探機密 海軍退伍士官當共諜遭訴

記者邵心杰／台南5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為大陸地區派遣之人發展組織未遂等罪嫌，向台南高分院...
台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為大陸地區派遣之人發展組織未遂等罪嫌，向台南高分院提起公訴。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

海軍退役馬姓中士疑遭中共吸收多年，企圖透過退役將領與現任海巡官員刺蒐台美日海洋事務機密，因未得逞遭台南高分檢起訴。

海軍退役馬姓中士17年前被大陸吸收，陸續介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，除蒐集公務機密外，也利用國中同學會LINE群組聯繫海巡署，蒐集台灣與美、日海洋事務交流計畫，但遭拒絕，台南高分檢昨依違反國安法發展組織未遂罪、違背職務行賄等罪起訴馬男。

檢方指出，馬男為海軍退役中士，因貪圖私利，2008年起受大陸地區化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對台灣海洋及巡防有關事務，在台發展刺蒐機密資料組織。

2021年初，馬男介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，交付王報酬4萬2100元(台幣，下同)，欲吸收王男刺蒐國防部有關軍事作戰情報、海洋委員會與美國簽訂合作協議等公務機密資料，但王男拒絕而未達目的。

檢方指出，2023年起，馬男利用同學會LINE群組聯繫現任海巡署于姓科長，允諾按件給予最高10萬美元，及若順利配合可按月交付等同薪額報酬，並先交付5萬元及蒐密用工作手機一支，指使于男刺蒐台灣與美、日海洋事務交流計畫等機密資料，但于男同樣未配合。

新北憲兵隊、廉政署南調組接獲情資分別報請檢方指揮偵辦，經相當期間縝密蒐證，持搜索票前往馬男及相關人處所搜索，扣押工作手機、隨身碟、行賄現金5萬元，還有作為掩飾行賄金流互助會名單等關鍵證物。

檢方指出，馬男欲收集的海洋及巡防有關事務機密資料，涉及台灣防及海域安全維護，在當前國際地緣政治緊張狀態下，此類機密一旦外洩，足以影響台灣海域執法、與美、日等國際友方間互信關係、情資交流及專案任務推動，對國防安全造成深遠衝擊。

精華 FAQ

  • 檢方指出，馬男自2008年起受大陸地區化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對台灣海洋及巡防相關事務，在台發展刺蒐機密資料的組織。

  • 馬男先介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，想刺蒐國防部作戰情報及海委會與美國合作協議；後又以LINE接觸海巡署科長，要求蒐集台美日交流計畫。

  • 因兩名被接觸者都未配合，馬男的刺蒐與行賄計畫未得逞，檢方遂依國安法發展組織未遂及違背職務行賄等罪起訴，並查扣手機、隨身碟、現金與互助會名單。

國防部 中共

上一則

代議政治被架空、直接民主遭沒收 台灣下一步？

下一則

台灣就業金卡 首頒諾貝爾化學獎得主瓦謝爾

延伸閱讀

一家父子3軍人全當共諜 最高判16年

一家父子3軍人全當共諜 最高判16年
中天前主播林宸佑案外案 衛福部女員工涉當共諜遭訴 檢求刑12年

中天前主播林宸佑案外案 衛福部女員工涉當共諜遭訴 檢求刑12年
美記者幫中國搜機密 認罪判刑2年 稱FBI要他當雙重間諜 

美記者幫中國搜機密 認罪判刑2年 稱FBI要他當雙重間諜 
嘉義建商不滿客戶改日期 450萬支票丟碎紙機 公司也得賠

嘉義建商不滿客戶改日期 450萬支票丟碎紙機 公司也得賠

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」