10萬美元找同學探機密 海軍退伍士官當共諜遭訴
海軍退役馬姓中士疑遭中共吸收多年，企圖透過退役將領與現任海巡官員刺蒐台美日海洋事務機密，因未得逞遭台南高分檢起訴。
AI摘要
文章摘要整理：
海軍退役馬姓中士疑遭中共吸收多年，企圖透過退役將領與現任海巡官員刺蒐台美日海洋事務機密，因未得逞遭台南高分檢起訴。
海軍退役馬姓中士17年前被大陸吸收，陸續介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，除蒐集公務機密外，也利用國中同學會LINE群組聯繫海巡署，蒐集台灣與美、日海洋事務交流計畫，但遭拒絕，台南高分檢昨依違反國安法發展組織未遂罪、違背職務行賄等罪起訴馬男。
檢方指出，馬男為海軍退役中士，因貪圖私利，2008年起受大陸地區化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對台灣海洋及巡防有關事務，在台發展刺蒐機密資料組織。
2021年初，馬男介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，交付王報酬4萬2100元(台幣，下同)，欲吸收王男刺蒐國防部有關軍事作戰情報、海洋委員會與美國簽訂合作協議等公務機密資料，但王男拒絕而未達目的。
檢方指出，2023年起，馬男利用同學會LINE群組聯繫現任海巡署于姓科長，允諾按件給予最高10萬美元，及若順利配合可按月交付等同薪額報酬，並先交付5萬元及蒐密用工作手機一支，指使于男刺蒐台灣與美、日海洋事務交流計畫等機密資料，但于男同樣未配合。
新北憲兵隊、廉政署南調組接獲情資分別報請檢方指揮偵辦，經相當期間縝密蒐證，持搜索票前往馬男及相關人處所搜索，扣押工作手機、隨身碟、行賄現金5萬元，還有作為掩飾行賄金流互助會名單等關鍵證物。
檢方指出，馬男欲收集的海洋及巡防有關事務機密資料，涉及台灣防及海域安全維護，在當前國際地緣政治緊張狀態下，此類機密一旦外洩，足以影響台灣海域執法、與美、日等國際友方間互信關係、情資交流及專案任務推動，對國防安全造成深遠衝擊。
檢方指出，馬男自2008年起受大陸地區化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對台灣海洋及巡防相關事務，在台發展刺蒐機密資料的組織。 馬男先介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，想刺蒐國防部作戰情報及海委會與美國合作協議；後又以LINE接觸海巡署科長，要求蒐集台美日交流計畫。 因兩名被接觸者都未配合，馬男的刺蒐與行賄計畫未得逞，檢方遂依國安法發展組織未遂及違背職務行賄等罪起訴，並查扣手機、隨身碟、現金與互助會名單。
精華 FAQ
檢方指出，馬男自2008年起受大陸地區化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對台灣海洋及巡防相關事務，在台發展刺蒐機密資料的組織。
馬男先介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，想刺蒐國防部作戰情報及海委會與美國合作協議；後又以LINE接觸海巡署科長，要求蒐集台美日交流計畫。
因兩名被接觸者都未配合，馬男的刺蒐與行賄計畫未得逞，檢方遂依國安法發展組織未遂及違背職務行賄等罪起訴，並查扣手機、隨身碟、現金與互助會名單。
上一則
代議政治被架空、直接民主遭沒收 台灣下一步？
下一則