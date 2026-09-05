藥局打工 台女大生遭下迷藥斷片 老闆辯：藥物測試 只是開玩笑
新北淡水一間藥局老闆被控對女工讀生水壺下藥，女方飲用後出現昏沉斷片，警方查獲監視器與毒品反應證據，案件已送辦。
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新北淡水一間藥局老闆被控對女工讀生水壺下藥，女方飲用後出現昏沉斷片，警方查獲監視器與毒品反應證據，案件已送辦。
新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應，老闆竟大言不慚辯稱拿工讀生測試過期藥物，警方日前已將案件函送地檢署偵辦。
淡江大學大四女學生在該藥局打工擔任藥師助理將近一年，她聲稱上月26日曾看見50歲陳姓老闆打開她的私人水壺，但當時沒多想，後來喝水時發現味道苦澀且呈白色混濁、杯底有粉末殘劑，不久出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀。
據稱老闆當時還提出要載她回家，女大生拒絕，自行返家後直接「斷片」，隔天精神狀況仍然很差，隔兩天帶水壺向警方報案，員警以苯二氮平類（BZD）試劑初篩呈陽性反應，懷疑是FM2、一粒眠或強效鎮靜安眠藥、抗焦慮藥物，分屬於三、四級管制毒品，隨即向法院聲請搜索票。
淡水警分局日前至藥局搜索，發現監視器錄到藥局陳姓負責人對工讀生的水壺投放藥物，隨即查扣影像檔案，男老闆坦承下藥，還辯稱只是把過期藥品放進水壺裡「測試藥效」。
事後女學生親友怒轟誰會拿女員工的身體測試藥效「這種鬼話到底是想騙誰？」女大生表示老闆平時就曾對她有過不當肢體接觸，當時以為是櫃台空間狹小，沒有想太多。
藥局老闆昨受訪時表示，下藥行為只是開玩笑。
該案件在Threads等社群平台引起討論，有女網友爆料，她去年也在該藥局打工，「老闆也會時不時觸碰我的身體，但當時覺得可能只是在開玩笑，就沒有蒐集證據去報案，過一段時間覺得好像不太對勁，所以就提離職，現在想想真的細思極恐」。
淡水一名藥局老闆被指將藥物放入女工讀生的私人水壺，女大生喝下後出現頭暈、心跳加速與意識模糊，返家後直接斷片，警方事後依證據展開偵辦。 警方搜索時查扣到監視器影像，畫面顯示老闆對工讀生水壺投放藥物，另有殘留物經初篩呈BZD陽性反應，進一步支持他可能施用鎮靜安眠藥物的疑點。 老闆雖坦承曾將藥物放入水壺，卻辯稱只是測試過期藥效、屬於開玩笑；警方已將相關證據與案件資料函送地檢署，後續將由檢方依法偵辦。
精華 FAQ
淡水一名藥局老闆被指將藥物放入女工讀生的私人水壺，女大生喝下後出現頭暈、心跳加速與意識模糊，返家後直接斷片，警方事後依證據展開偵辦。
警方搜索時查扣到監視器影像，畫面顯示老闆對工讀生水壺投放藥物，另有殘留物經初篩呈BZD陽性反應，進一步支持他可能施用鎮靜安眠藥物的疑點。
老闆雖坦承曾將藥物放入水壺，卻辯稱只是測試過期藥效、屬於開玩笑；警方已將相關證據與案件資料函送地檢署，後續將由檢方依法偵辦。
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