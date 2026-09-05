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藥局打工 台女大生遭下迷藥斷片 老闆辯：藥物測試 只是開玩笑

記者林昭彰／新北5日電
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新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查...
新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應。(記者林昭彰／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

新北淡水一間藥局老闆被控對女工讀生水壺下藥，女方飲用後出現昏沉斷片，警方查獲監視器與毒品反應證據，案件已送辦。

新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應，老闆竟大言不慚辯稱拿工讀生測試過期藥物，警方日前已將案件函送地檢署偵辦。

淡江大學大四女學生在該藥局打工擔任藥師助理將近一年，她聲稱上月26日曾看見50歲陳姓老闆打開她的私人水壺，但當時沒多想，後來喝水時發現味道苦澀且呈白色混濁、杯底有粉末殘劑，不久出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀。

據稱老闆當時還提出要載她回家，女大生拒絕，自行返家後直接「斷片」，隔天精神狀況仍然很差，隔兩天帶水壺向警方報案，員警以苯二氮平類（BZD）試劑初篩呈陽性反應，懷疑是FM2、一粒眠或強效鎮靜安眠藥、抗焦慮藥物，分屬於三、四級管制毒品，隨即向法院聲請搜索票。

淡水警分局日前至藥局搜索，發現監視器錄到藥局陳姓負責人對工讀生的水壺投放藥物，隨即查扣影像檔案，男老闆坦承下藥，還辯稱只是把過期藥品放進水壺裡「測試藥效」。

事後女學生親友怒轟誰會拿女員工的身體測試藥效「這種鬼話到底是想騙誰？」女大生表示老闆平時就曾對她有過不當肢體接觸，當時以為是櫃台空間狹小，沒有想太多。

藥局老闆昨受訪時表示，下藥行為只是開玩笑。

該案件在Threads等社群平台引起討論，有女網友爆料，她去年也在該藥局打工，「老闆也會時不時觸碰我的身體，但當時覺得可能只是在開玩笑，就沒有蒐集證據去報案，過一段時間覺得好像不太對勁，所以就提離職，現在想想真的細思極恐」。

新北市淡水區新春街某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜...
新北市淡水區新春街某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，女學生水壺內的藥物殘劑亦驗出毒品反應。(記者林昭彰／翻攝)

精華 FAQ

  • 淡水一名藥局老闆被指將藥物放入女工讀生的私人水壺，女大生喝下後出現頭暈、心跳加速與意識模糊，返家後直接斷片，警方事後依證據展開偵辦。

  • 警方搜索時查扣到監視器影像，畫面顯示老闆對工讀生水壺投放藥物，另有殘留物經初篩呈BZD陽性反應，進一步支持他可能施用鎮靜安眠藥物的疑點。

  • 老闆雖坦承曾將藥物放入水壺，卻辯稱只是測試過期藥效、屬於開玩笑；警方已將相關證據與案件資料函送地檢署，後續將由檢方依法偵辦。

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