我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

桃警「球員兼裁判」 開人頭公司自肥14標案 圖利1.1億

記者陳恩惠／桃園4日電
桃園市警局資訊室警員許孟偉開設多家人頭公司，投標自己承辦的14件採購案，圖利1億...
桃園市警局資訊室警員許孟偉開設多家人頭公司，投標自己承辦的14件採購案，圖利1億1000萬餘元。桃園地檢署依貪汙、洗錢及賭博等罪起訴5人。(記者陳恩惠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

桃園地檢署查出警員許孟偉開人頭公司承辦自己主管的14件標案，圖利逾1億1000萬元，並與調查官及警局股長涉入賭博網站與收賄案。

桃園市警局資訊室警員許孟偉開設多家人頭公司，投標自己承辦的14件採購案，圖利1億1000萬餘元（台幣，下同），並與竹縣調查站調查官洪精佑合作架設賭博網站，檢方另查出二線三星股長高嘉宏藉「資訊安全管理系統」名義收216萬顧問費。桃園地檢署依貪汙、洗錢及賭博等罪起訴5人。

起訴指出，許孟偉（51歲）化名「許識芳」，經營偉榮資訊與博聯網路科技公司，找藍賢文、林威翰擔任人頭負責人及駐點工程師。許利用承辦警局資訊採購業務權限，將開放性電腦系統設備維護等14項標案決標給自家公司，圖利1億1074萬餘元。

許撈取巨額利益，指示藍購買房、車供他使用，並拿林的信用卡消費，由公司帳戶支付房貸、車貸與卡費，以洗錢掩飾金流。

許孟偉另以藍賢文名義設立博樂國際公司開發博弈軟體，拉攏洪精佑（41歲）擔任顧問撰寫博弈程式，由林威翰架設「巔峰娛樂城」網站供下注。

許將市警局伺服器主機及防火牆開放遠端連線，作為賭場運作平台。郭姓賭博業者匯款56萬元後，許按月以「獎助學金」名義或交付現金支付洪共36萬元。

資訊室股長高嘉宏也被查出明知偉榮資訊的工程師無能力執行，竟包辦認證項目並自己驗收，再向偉榮索取216萬元「顧問費」。

桃檢4月至7月間搜索14處，扣得百餘萬元現金，聲押許、洪、藍、林獲准，命高30萬元交保。

桃園市警局澄清，涉案賭博網站是租用境外亞馬遜雲端主機，並非設於警察局機房。調查局表示，洪精佑已報請法務部停職，將從重追究行政責任。

精華 FAQ

  • 他化名並設立多家人頭公司，利用自己承辦桃園市警局資訊採購業務的權限，將14項採購案決標給自家公司，累積圖利1億1074萬餘元。

  • 除許孟偉外，還有調查官洪精佑與人頭負責人藍賢文、林威翰，以及股長高嘉宏；案情涵蓋博弈網站架設、洗錢與藉顧問費名義收受利益。

  • 桃檢4月至7月搜索14處，扣得百餘萬元現金，聲押許、洪、藍、林獲准，高嘉宏則以30萬元交保；警局否認賭博站設在機房，調查局已報請洪停職。

三星

上一則

兩岸角力 陸「常態化」巡查台灣東部海域 海巡監控

下一則

台灣硬體製造加碼投資美國 藍委：主權AI利基在哪？

延伸閱讀

診所藏千萬…桃醫師涉偽造病歷 囤安眠藥轉賣毒販 遭求刑12年

診所藏千萬…桃醫師涉偽造病歷 囤安眠藥轉賣毒販 遭求刑12年
用公權力替好友蒐證 台北調查官涉圖利、洩密 遭求刑8年

用公權力替好友蒐證 台北調查官涉圖利、洩密 遭求刑8年
洗錢、逃漏稅高達105億台幣 廢五金集團37人列被告 7人收押

洗錢、逃漏稅高達105億台幣 廢五金集團37人列被告 7人收押
不到1年狠撈13億...台軍方訓練場遭填廢棄物 竹檢起訴9人

不到1年狠撈13億...台軍方訓練場遭填廢棄物 竹檢起訴9人

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見