桃警「球員兼裁判」 開人頭公司自肥14標案 圖利1.1億

桃園市警局資訊室警員許孟偉開設多家人頭公司，投標自己承辦的14件採購案，圖利1億1000萬餘元。桃園地檢署依貪汙、洗錢及賭博等罪起訴5人。(記者陳恩惠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 桃園地檢署查出警員許孟偉開人頭公司承辦自己主管的14件標案，圖利逾1億1000萬元，並與調查官及警局股長涉入賭博網站與收賄案。

桃園市警局資訊室警員許孟偉開設多家人頭公司，投標自己承辦的14件採購案，圖利1億1000萬餘元（台幣，下同），並與竹縣調查站調查官洪精佑合作架設賭博網站，檢方另查出二線三星 股長高嘉宏藉「資訊安全管理系統」名義收216萬顧問費。桃園地檢署依貪汙、洗錢及賭博等罪起訴5人。

起訴指出，許孟偉（51歲）化名「許識芳」，經營偉榮資訊與博聯網路科技公司，找藍賢文、林威翰擔任人頭負責人及駐點工程師。許利用承辦警局資訊採購業務權限，將開放性電腦系統設備維護等14項標案決標給自家公司，圖利1億1074萬餘元。

許撈取巨額利益，指示藍購買房、車供他使用，並拿林的信用卡消費，由公司帳戶支付房貸、車貸與卡費，以洗錢掩飾金流。

許孟偉另以藍賢文名義設立博樂國際公司開發博弈軟體，拉攏洪精佑（41歲）擔任顧問撰寫博弈程式，由林威翰架設「巔峰娛樂城」網站供下注。

許將市警局伺服器主機及防火牆開放遠端連線，作為賭場運作平台。郭姓賭博業者匯款56萬元後，許按月以「獎助學金」名義或交付現金支付洪共36萬元。

資訊室股長高嘉宏也被查出明知偉榮資訊的工程師無能力執行，竟包辦認證項目並自己驗收，再向偉榮索取216萬元「顧問費」。

桃檢4月至7月間搜索14處，扣得百餘萬元現金，聲押許、洪、藍、林獲准，命高30萬元交保。

桃園市警局澄清，涉案賭博網站是租用境外亞馬遜雲端主機，並非設於警察局機房。調查局表示，洪精佑已報請法務部停職，將從重追究行政責任。