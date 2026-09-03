愛情詐騙…大媽AI變聲撈9億 夫妻詐2萬人 遭求重刑

詐團首腦黃建豪以「ＡＩ變聲」涉詐騙2萬人。（本報資料照片）

愛情詐騙 集團" rel="154905">詐騙集團 利用AI變聲軟體偽裝公關小姐，並開發行事曆程式紀錄互動細節，還以績效管理程式整理每日績效，2022年起，涉嫌詐騙2萬人，得手至少9億餘元(台幣，下同，約2835萬美元)。台北地檢署昨偵結，依詐欺犯罪危害防制條例起訴57人，分別對主嫌黃建豪、妻子許湘綺求處25年、18年徒刑。

檢警追查，有竹聯幫背景的黃建豪為逼成員提升業績，每月開績效考核會議懲罰未達標、成績不佳者，涉嫌持電蚊拍電擊耳鼻、舌頭，甚至逼迫成員相互性凌虐。涉妨害性自主部分，警方另行調查。

起訴指出，詐團成員2022年在交友軟體上註冊帳號，鎖定追求真愛的男子聊天，詐團機手分組成立「名單組、新客組」，鼓吹被害人購買魚油、牛樟芝等物，並將被害人資料移轉到「培養組」，透過創建人設、詐術劇本，佯稱進一步交往，要求被害人贈送手機等高單價禮物。公關小姐收下禮物後繳回詐團，被害人資料再移轉「回客組」，並以索討零用金、買美容課程等手法訛取款項。

檢警查出，詐團透過鐘姓工程師設計「AI變聲軟體」，讓男性或大媽機手們偽裝公關小姐和被害人聊天，又開發行事曆程式「I助手」供機手與公關小姐對接約會、商談是否需要性行為，並開發「ERP績效管理」程式，供整理績效，扣除薪資、房租、貨款後的獲利，則全數交給許湘綺。

專案小組今年5月至7月間執行數波搜索，查扣裝有AI變聲程式的電腦、1000多萬元現金、法拉利和麥拉倫超跑，以及百達翡麗、勞力士等名表；黃為首腦，妻子統籌財務，坐享驚人犯罪所得，生活極致奢靡，犯罪所得至少高達9億餘元，被害人多達2萬人，迄今仍有人對外舉債，須繳付債務及利息。