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愛情詐騙…大媽AI變聲撈9億 夫妻詐2萬人 遭求重刑

記者蕭雅娟／台北3日電
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詐團首腦黃建豪以「ＡＩ變聲」涉詐騙2萬人。（本報資料照片）
詐團首腦黃建豪以「ＡＩ變聲」涉詐騙2萬人。（本報資料照片）

愛情詐騙集團" rel="154905">詐騙集團利用AI變聲軟體偽裝公關小姐，並開發行事曆程式紀錄互動細節，還以績效管理程式整理每日績效，2022年起，涉嫌詐騙2萬人，得手至少9億餘元(台幣，下同，約2835萬美元)。台北地檢署昨偵結，依詐欺犯罪危害防制條例起訴57人，分別對主嫌黃建豪、妻子許湘綺求處25年、18年徒刑。

檢警追查，有竹聯幫背景的黃建豪為逼成員提升業績，每月開績效考核會議懲罰未達標、成績不佳者，涉嫌持電蚊拍電擊耳鼻、舌頭，甚至逼迫成員相互性凌虐。涉妨害性自主部分，警方另行調查。

起訴指出，詐團成員2022年在交友軟體上註冊帳號，鎖定追求真愛的男子聊天，詐團機手分組成立「名單組、新客組」，鼓吹被害人購買魚油、牛樟芝等物，並將被害人資料移轉到「培養組」，透過創建人設、詐術劇本，佯稱進一步交往，要求被害人贈送手機等高單價禮物。公關小姐收下禮物後繳回詐團，被害人資料再移轉「回客組」，並以索討零用金、買美容課程等手法訛取款項。

檢警查出，詐團透過鐘姓工程師設計「AI變聲軟體」，讓男性或大媽機手們偽裝公關小姐和被害人聊天，又開發行事曆程式「I助手」供機手與公關小姐對接約會、商談是否需要性行為，並開發「ERP績效管理」程式，供整理績效，扣除薪資、房租、貨款後的獲利，則全數交給許湘綺。

專案小組今年5月至7月間執行數波搜索，查扣裝有AI變聲程式的電腦、1000多萬元現金、法拉利和麥拉倫超跑，以及百達翡麗、勞力士等名表；黃為首腦，妻子統籌財務，坐享驚人犯罪所得，生活極致奢靡，犯罪所得至少高達9億餘元，被害人多達2萬人，迄今仍有人對外舉債，須繳付債務及利息。

精華 FAQ

  • 詐團先在交友軟體假冒身分接觸追求真愛的男子，再以魚油、牛樟芝、送手機等名目逐步加深關係，最後索討零用金與美容課程費，層層詐取財物。

  • 詐團委託工程師開發AI變聲軟體，讓男性或大媽機手偽裝公關小姐聊天，另有「I助手」記錄約會細節，以及「ERP績效管理」程式統計每日業績與獲利。

  • 檢方認定黃建豪與妻子分別掌控詐騙、財務與分紅，且犯罪規模龐大，2022年起涉詐2萬人、得手至少9億元，因此對兩人分別求刑25年與18年。

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