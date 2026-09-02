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意圖性侵老婦人 被喝斥「我比你媽還大」仍不罷手 50歲男下場慘了

記者邱瑞杰／基隆即時報導
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50歲余姓男子指侵74歲老婦人，基隆地方法院法官審理後，依強制性交罪判刑4年10...
50歲余姓男子指侵74歲老婦人，基隆地方法院法官審理後，依強制性交罪判刑4年10月。全案可上訴。（本報系資料照片）

50歲余姓男子74歲老婦人送建廟收據來他家時，意圖不軌。婦人對余說，都可以做他媽媽了，不能對她不禮貌，但余仍強行脫去她的褲子，並因無勃起指侵得逞，但余男否認犯行。法官依里長證述，余曾請他調解等事證，認定余犯強制性交罪，判刑4年10月。

被害老婦人事後報案指出，前年5月15日晚上8時許她到余男住處送收據時，余男伸手摟住她的肩膀被她撥開。余就問我老公過世幾年了，但他又摟著她說「惜惜（台語）」。她說「說我比你媽媽的年紀還大，不可以對我不禮貌」，但余硬把她的外褲和內褲脫掉，並把我抱進房間床上壓住要性侵我。

老婦人一直反抗，余男又無法勃起，要求她幫他口交被拒絕，余男用手指或不明物品插入她的陰道。她感到非常痛，跟余說她兒子知道她拿單據來，等一下就會來。後來余把丟在外面的褲子拿進來房間，她趕快穿起來回家。

余男辯稱，老婦人當晚喝完茶就回去了，她沒有性侵她。余的辯護人則說，老婦人未呼救，返家後無異狀，2個月後才報案，反應不符常情。余男領有肢體障礙手冊，行走不便、無法扛重物，不可能冒險侵犯老婦人，本案無證據證明余有強制性交犯行。

基隆地方法院法官審理後指出，余男供稱倒水給老婦人喝，說她照顧老公很辛苦，拍她的肩膀安慰。她看他有喝酒，就說以前她老公喝酒就會跟她做愛（台語）。證明老婦人說余曾搭她肩膀並非謊言。老婦人遭余試探、騷擾，進而被侵犯脈絡，較余稱老婦人訴苦、言語曖昧可信。

法官還查出，老婦人有跟一名里長說被余男指姦，這名里長是余父的堂兄弟。他證稱，余男前年8月30日打電話給他，說喝醉酒後對老婦人有不理貌行為，要他幫忙協調。她聯絡對方，老婦人的女兒說，警方告訴她，如果要調解就到法院調解，不要私下調解。

法官說，余男承認有打電話給這名里長，但為何事忘記了，太久了，想不起來了，顯見余男確有對里長承認本案的事，但在法庭上避重就輕，堪信里長證述屬實，余曾向里長說對老婦人做不禮貌的事，可補強老婦人的指控內容。

法官指出，被害人遭性侵與性侵後有何反應，取決個人能力與生命經驗，當下奮力抵抗、大聲呼救有之，也有人因恐懼、恥辱、解離或其他原因未能求助。性侵後立刻報警、驗傷保留證據有之，因恐懼、逃避、無法面對、不知如何面對或其他原因，假裝沒事的人也有，不能以被害人未呼救、未在第一時間報警，或事後仍能與加害人相處，即認性侵不存在。

余男領有輕度肢體障礙手冊，原因是長短腳。余男行動不便，但行走無須輔具，也與手部可否施力無直接關聯。依兩人的年紀，及老婦人案發前兩個月因腦中風急診，住院19日，難認余男無法犯下本案，不採信余男及辯護人辯詞。

法官認定余男犯強制性交罪。審酌被害人已屆高齡，仍強行性交，侵害她的性自主權，且始終否認犯行，毫無悔意，兼衡輕度身心障礙等情狀，判刑4年10月，全案可上訴。

精華 FAQ

  • 余姓男子被指控在老婦人送收據到住處時，趁機摟抱、脫褲並壓制對方，還以手指或不明物品侵入其陰道，涉及強制性交犯行。

  • 法官認為老婦人的說法與余男自己承認曾對她有不禮貌行為、以及里長證稱余男曾致電求協調等事證相互印證，因此採信被害人指控。

  • 基隆地院認定余男犯強制性交罪，審酌被害人已高齡仍遭侵害且余男否認犯行、毫無悔意，判處4年10月徒刑，全案仍可上訴。

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