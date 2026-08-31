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下水前「晴空萬里」竟遇暴漲急流 獲救玩家：很抱歉勇消遇難

記者賴香珊江良誠／南投即時報導
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蘇姓玩家表示，下水前當地天候晴朗，且參考前3天天候及降雨量後評估水況，沒想到進入...
蘇姓玩家表示，下水前當地天候晴朗，且參考前3天天候及降雨量後評估水況，沒想到進入卡社溪後水量突然增加、流速過快，最終導致隊友受困。(民眾提供)

AI摘要

文章摘要整理：

濁水溪武界河段激流背包艇受困釀消防員殉職，獲救玩家稱原本天候正常，卻在卡社溪遇突發暴漲急流，現正與搜救人員研議補給及後續救援。

濁水溪武界河段發生激流背包艇受困事故，伍姓消防員昨天冒險救援，救生艇翻覆殉職。獲救的蘇姓激流背包艇玩家今天回憶，當天下水前看過前3天天候及降雨量，且下水時「晴空萬里」，沒想到進入卡社溪後水勢突然變大，最終造成2名隊友受困。

蘇姓男子說，昨天搜救兵分兩路，消防隊員由下游往上游挺進，蘇先生2人及其他前來支援的激流背包艇愛好者，則從武界攜帶物資往下游救援，希望接近受困者。不料山區溪流水勢過於湍急，雙方救援行動均受阻，消防人員更在救援過程中發生意外，造成1名消防隊員殉職，仍有兩名玩家受困濁水溪。

蘇先生表示，5人都是激流背包艇愛好者，至少都有1年以上實際操作經驗，平時也會相約前往不同溪流從事活動，具備操槳、船體控制、水流結構辨識、航線規畫、翻艇自救及激流救援等能力，5人也都熟悉水性及野外自救。這次前往南投濁水溪上游武界河段，則是第一次挑戰這條路線。

他回憶，8月30日下水前，他們查看前3天天候及降雨情況，當天早上下水地點也是晴朗天氣，當時評估水量、天候都在預期之內，因此決定下水。不過一路前進至卡社溪後，溪水開始變得混濁，水量明顯增加，流速也快得超出原先預期。

蘇先生說，當時該河段沒有道路可以撤退，加上激流背包艇可以離開水面搬運，因此他們仍繼續前進。直到距離巴庫拉斯約4公里處，一名隊友的船艇翻覆，面對快速水流，若貿然救援，可能連救援者也無法撤退，最後決定以人員安全為優先，放棄船艇並上岸。

他表示，他與另一名隊友駕駛剩下2艘艇先行撤出，並把可以使用的裝備留下，盡快返回武界求救，希望讓外界掌握受困者位置及現場水況，協助搜救人員研判救援方式。

對於消防隊員在救援過程中殉職，他語氣沉重說，「我們很遺憾，也感到很抱歉。」他說，目前留在上游的2名隊友仍有機會透過電話聯繫，據了解身體狀況尚可。

蘇先生說，今天他們將再與搜救人員會合，攜帶食物及其他應急物資，先設法補充受困者所需物資，再視現場水況研議是否再次挺進；目前也評估以空投方式，把食物等物資送到受困者所在位置。

蘇姓玩家稱，下水前當地天候晴朗，且參考前3天天候及降雨量後評估水況，沒想到進入卡...
蘇姓玩家稱，下水前當地天候晴朗，且參考前3天天候及降雨量後評估水況，沒想到進入卡社溪後水量突然增加、流速過快，最終導致隊友受困。(民眾提供)

精華 FAQ

  • 事故中消防隊員冒險進行救援時，救生艇翻覆，造成1名伍姓消防員殉職；同時仍有2名玩家受困在濁水溪上游，救援行動因此更加艱難。

  • 他們在下水前查看了前3天天候與降雨量，當天早上也看到晴朗天氣，認為水量與天候都在預期內，因此決定進入河段挑戰該路線。

  • 蘇姓男子說，今天將再與搜救人員會合，攜帶食物和應急物資先補充受困者需求，也會視現場水況評估再次挺進，甚至考慮以空投方式送補給。

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