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「比恐怖攻擊還恐怖」 周氏蝦捲遭灑一袋蟑螂 嚇壞顧客

台灣新聞組／台南30日電
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台南知名餐飲「周氏蝦捲」29日驚傳遭一名男子拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進店內，朝櫃台...
台南知名餐飲「周氏蝦捲」29日驚傳遭一名男子拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進店內，朝櫃台潑灑。圖為示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台南知名周氏蝦捲安平老店遭男子潑灑一袋蟑螂，引發顧客驚嚇與網路熱議，警方已掌握犯嫌身分並持續偵辦。

台南知名餐飲「周氏蝦捲」安平老店，昨天中午遭人潑灑「一袋蟑螂」，當場引起消費者驚呼；警方初判一名男子騎著機車到店犯案，已掌握身分，全力偵辦中。

中央社報導，台南市警察局第四分局表示，案發地點是「周氏蝦捲」安平老店，有人昨天中午12時許提著「一袋蟑螂」進店潑灑後逃逸。

警方初步調查，涉案男子年約30歲，進店時穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，先是向店家罵三字經，再將一袋上百隻蟑螂向櫃台灑了出去，頓時蟑螂滿地，也可能波及櫃台後方食材；店家則表示，未與他人結怨，近期營運也無異常。

這起事件也在網路掀起議論，紛紛留言說：「我還在享用我的杏仁豆腐，超可怕」、「我就是剛剛站在櫃檯取餐的客人，超噁心，救命」、「比恐怖攻擊還恐怖」、「這傷害很高」。

「周氏蝦捲」去年6月曾爆出店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，引起軒然大波，台南市政府衛生局緊急稽查，當時初判是店員個人行為，暫不對店家開罰，已要求加強員工教育訓練。

「周氏蝦捲」源自於1965年，當時創辦人周進根原是辦外燴總舖師，但外燴不是天天有生意，閒暇時就在安平經營小吃生意，蝦捲是其中一道菜；1980年代再改為主賣蝦捲，以本身姓氏「周」為店號，取名「周氏蝦捲」。

資料顯示，「周氏蝦捲」涵蓋門市、餐廳及團膳體系等三大區塊，分店遍及台南、高雄、台中等。

精華 FAQ

  • 店內昨天中午遭人灑出一袋、約上百隻蟑螂到櫃台附近，現場瞬間滿地爬蟑，顧客與店員都被嚇到，甚至可能波及後方食材。

  • 警方初步調查，涉案男子約30歲，騎機車到店，進店時穿雨衣、戴安全帽與口罩，先罵三字經後再潑灑蟑螂，隨即逃逸，身分已掌握。

  • 因為畫面噁心又具衝擊性，許多民眾留言直呼比恐怖攻擊還可怕；加上周氏蝦捲去年曾爆出食安爭議，讓事件更受討論。

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